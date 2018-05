Governo Lega-M5s | Ue in pressing Non cambi politica sui migranti E

Prosegue tavolo Governo M5S-Lega - obiettivo chiudere per giovedì : Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal Movimento. "Oggi contiamo di trovare la ...

«I nuovi barbari sono arrivati a Roma» : il Financial Times boccia il Governo Lega-5 Stelle : Nell'editoriale apparso sul Financial Times viene espressa preoccupazione per le proposte dei due partiti vincitori in tema di economia e lavoro. Pericoloso il reddito di cittadinanza proposto dai ...

Governo M5S-Lega : difficile mantenere promesse. Maggioranza risicata in Parlamento e divergenze su economia : Il grande rischio è Moody's, l'unica agenzia di rating ad avere un outlook negativo sull'Italia". Interpellati da Bloomberg, gli analisti di Société Générale commentano il quadro politico italiano, in ...

Governo M5s-Lega - il peso di Berlusconi : “Con Salvini contatti mai interrotti”. Il leader della Lega pronto alle elezioni : Altro che ombra. Altro che sospetti. La figura di Silvio Berlusconi non è solo proiettata sulle trattative per il contratto di Governo alle quali partecipano Movimento Cinque Stelle e Lega. E’ più di un convitato di pietra: è un punto di riferimento. Tanto che ieri, dopo giorni e notti di tavoli di lavoro e prima delle consultazioni al Quirinale che a sentire gli esponenti grillini e leghisti parevano quasi decisive, Matteo Salvini è ...

'Mancini nuovo premier' non si ferma l ironia social sulla formazione del Governo Lega-M5s : ROMA - È dalle elezioni del 4 marzo che tutti gli occhi sono puntati sull'Italia. Dapprima con curiosità, poi con una certa preoccupazione. Ma dopo 72 giorni di crisi di governo, è inevitabile anche ...

Governo M5s-Lega - Salvini risponde all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza” : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

Pensioni - Contratto Governo M5S-Lega : torna Quota 100? News 15/5 : Ultime notizie al 15/5 sulla prossima riforma delle Pensioni. Con molta probabilità i due leader (Lega-M5S) reintrodurranno la Quota 100. Intanto l’ex ministro Cesare Damiano pone alcuni interrogativi. Le ultime novità sulla stesura finale del “Contratto di Governo” – Ieri, 14 maggio 2018, come sappiamo, si sono svolte al Quirinale ancora una volta le Consultazioni […] L'articolo Pensioni, Contratto Governo M5S-Lega: ...

Governo M5s-Lega - Financial Times : “I moderni barbari dentro le mura di Roma. La colpa è dei partiti tradizionali” : “L’Italia è sul punto di far insediare il Governo più anticonvenzionale e inesperto alla guida di una democrazia occidentale europea sin dal Trattato fondatore dell’Ue di Roma del 1957“. Comincia così l’editoriale pubblicato dal Financial Times, che attacca il possibile nuovo esecutivo a guida Movimento 5 stelle e Lega. E paragona i due schieramenti ai Visigoti di Alarico che hanno compiuto il sacco di Roma nel 410, ...

Governo Lega-M5s - Ue in pressing "Non cambi politica sui migranti" "E mantenete la rotta sul deficit" : Bruxelles in pressing sul possibile Governo Lega-M5s: "La politica sui migranti dell'Italia? Meglio non cambi". E sui conti pubblici: "Roma mantenga la rotta sulla riduzione del deficit" Segui su affaritaliani.it

Governo - alla Camera riprende tavolo M5S-Lega. La Ue : «L’Italia non cambi sui migranti» : Al momento non ci sono i leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Senatori e deputati stanno arrivando alla spicciolata. Il leader della Lega su Twitter: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»