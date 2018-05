Governo : Lega - in programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

Governo M5s-Lega - Salvini all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza”. Il programma si allunga a 39 pagine : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

Governo - la verità sull'alt leghista 'Mani legate da Colle e Bruxelles' Quella telefonata Salvini-Meloni... : Governo Lega-M5S. Il vero motivo della frenata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non sono tanto le differenze sul programma e la scelta del premier, quanto le profonde divergenze sul tema dell'Europa. L'asse Quirinale-Bruxelles... Segui su affaritaliani.it

Governo - Delrio : “I partiti riconsiderino la proposta di Mattarella”. Martina : “M5s e Lega dicano se hanno fallito” : “M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di Governo è fallita”. Lo dice il reggente del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, afferma: “Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica ...

M5s-Lega - Borgonovo vs Migliore (Pd) : “Governo? E’ Mattarella a tirarla per le lunghe - così logora i populisti” : Scontro serrato a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo sullo stallo di governo. Il giornalista accusa il presidente della Repubblica: “Mattarella ha preso molto tempo. Andate a vedere il calendario con tutte le tempistiche scelte dal presidente, noi lo abbiamo pubblicato su La Verità“. “Ma che stai dicendo?”, insorgono all’unisono ...

Davide Faraone e Governo Lega-M5S : “docenti rimpiangeranno Buona Scuola” : Secondo Davide Faraone (PD), noto esponente politico ed ex delfino di Matteo Renzi in Sicilia, ben presto tutti i docenti rimpiangeranno la Buona Scuola; a partire dall’assunzione di massa del 2015. In qual periodo, ricordiamo, i docenti precari immessi in ruolo (ma deportati al nord) furono ben 180mila. Davide Faraone critico sul prossimo Governo giallo […] L'articolo Davide Faraone e Governo Lega-M5S: “docenti rimpiangeranno Buona ...

Fonti M5S - contratto per Governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Governo Lega M5S a rischio : distanze su Immigrazione e Unione Europea : Tutto cambia nel giro di poche ore: il Governo Lega M5S sembrava cosa ormai fatta, ma chi si aspettava il nome del premier già in serata dopo l’incontro tra i due partiti e il Presidente Mattarella, dovrà attendere a lungo, forse in eterno. La trattativa, infatti, non procede spedita come qualcuno poteva immaginare. L’ipotesi Governo Lega M5S potrebbe saltare da un momento all’altro se non viene trovato un accordo solido. Non tanto per il nome ...

Martina : M5S e Lega se in grado facciano partire Governo subito : Roma – Di seguito le parole di Maurizio Martina, incalzante sulla formazione del governo tra M5S e Lega. “Se sono nelle condizioni di far partire un governo, lo facciano. Ora non possono più perdere tempo. Abbiamo assistito ancora in queste ore a un balletto di dichiarazioni e responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto. Siamo di fronte a un’inaccettabile paralisi per l’Italia. A una difficoltà politica ...

Governo Lega-M5S - riprende il tavolo Salvini-Di Maio/ Il leghista : “Dall’Europa interferenze inaccettabili” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:15:00 GMT)

Governo Lega-M5s - Ue in pressing "Non cambi politica sui migranti" Salvini : "Interferenza inaccettabile" : Bruxelles in pressing sul possibile Governo Lega-M5s: "La politica sui migranti dell'Italia? Meglio non cambi". E sui conti pubblici: "Roma mantenga la rotta sulla riduzione del deficit" Segui su affaritaliani.it

Governo Lega-M5s - Ue in pressing "Non cambi politica sui migranti" "E mantenete la rotta sul deficit" : Bruxelles in pressing sul possibile Governo Lega-M5s: "La politica sui migranti dell'Italia? Meglio non cambi". E sui conti pubblici: "Roma mantenga la rotta sulla riduzione del deficit" Segui su affaritaliani.it

Prosegue tavolo Governo M5S-Lega - obiettivo chiudere per giovedì : Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal Movimento. "Oggi contiamo di trovare la ...