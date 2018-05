Governo | la Ue | «L’Italia non cambi su migranti» Salvini | «Inaccettabile»

Governo - alla Camera riprende tavolo M5S-Lega. La Ue : «L’Italia non cambi sui migranti» : Al momento non ci sono i leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Senatori e deputati stanno arrivando alla spicciolata. Il leader della Lega su Twitter: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo M5s-Lega - è populismo all’italiana. Come reagisce l’economia mondiale : Se l’alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si fosse verificata nel 2013 avrebbe causato un terremoto in tutta Europa: è quello che si mormora nelle più grosse piazze affari. Oggi, invece, tutto sembra tranquillo. Il motivo? Dal 2013 il contesto finanziario ed economico in cui l’Italia si muove all’interno dell’Europa unita è mutato e nessuno ha ben capito se le promesse e le riforme annunciate nella campagna elettorale dai due leader fanno ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un Governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

All’Italia senza Governo serve un reato per gli sciacalli della democrazia : Adesso i politici – ma anche gli elettori – sono tutti “arrabbiati” con tutti (cinquestelle, leghisti, forzisti, piddini e neofascisti) sia tra di loro in ogni ordine di fattori e di alleanze, sia e ancor più tra i loro tifosi in ogni gradazione di virulenza. Perché ogni partito e/o coalizione mette ormai da due mesi i bastoni tra le ruote agli altri (e talvolta a loro stessi) per ogni possibile accordo tra alleati, ...

Governo - il ministro Calenda : “All’Italia serve un Governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda. Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...

Salvini e Di Maio si mettano d’accordo. All’Italia serve il suo primo Governo geografico : Alla fine di queste giornate si palesa una verità sostanziale: un governo ci sarà per forza. Sarà il governo messo in piedi dal buon senso di Sergio Mattarella? Io lo spero fortemente e dico anche che il buon senso richiederebbe un disegno chiaro sulla famosa pagina bianca anticipata dal presidente nel discorso di Capodanno. Una constatazione bisogna farla e cioè che la politica può tutto, ma fino a un certo punto. Nel passato si usava la ...

Perché è meglio per l’Italia tornare alle elezioni che non andare a un Governo M5S-Pd : Ora che, come previsto da questo blog prima di altri l’11 aprile scorso, la presidente del Senato Alberti Casellati ha ricevuto un pre-incarico per capire se si poteva trovare la quadra di un governo M5S-Centrodestra, e che tutto lascia pensare che questa quadra non si sia trovata, può darsi che la seconda “terza figura” a cui si affiderà il Quirinale sarà il Presidente della Camera, Roberto Fico. Oh, Maria Elisabetta Alberti ...

Governo - Gentiloni : “Serve una soluzione politica in tempi rapidi per l’Italia” : “L’attuale Governo è impegnato, nessuno ha staccato la spina. Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell’Italia“. La “spinta” arriva dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così, durante una visita ufficiale in Romania, a una domanda sullo stallo del Governo, nel giorno in cui si incontrano la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della ...

Consultazioni - il centrodestra si presenta unito e poi si spacca sull’alleanza col Pd. ‘La escludo’. ‘All’Italia serve un Governo’ : Un equilibrio precario, molto precario. Le tre forze che compongono il centrodestra si presentano insieme al Quirinale per le Consultazioni, ma la convivenza tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi continua camminare sull’orlo del baratro. “Abbiamo scritto un comunicato e (…) sulle singole parole abbiamo discusso abbastanza…”, ha raccontato l’ex premier ai cronisti dopo il colloquio con Sergio Mattarella. Poi ...

Nuovo Governo : cari Pd e M5S - fatelo per l’Italia - mettetevi d’accordo : I politici italiani ci trattano come bambini. Ed è avvilente vedere che spesso funziona. Non sopporto questa politica muscolare. I leader che dicono vinceremo e poi non ammettono che non hanno vinto. Di Maio e Salvini non hanno vinto niente; onore a Bersani quando nel 2013 disse abbiamo non vinto: “E’ chiaro che chi non riesce a garantire governabilità al suo paese non può dire di aver vinto le elezioni. Quindi noi non abbiamo vinto ...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un Governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Monti : “Un Governo Lega – M5s potrebbe causare all’Italia problemi giganteschi” : In una intervista a Il Foglio il senatore a vita spiega: "Se Di Maio e Salvini fossero coerenti con quello che hanno detto su lavoro, pensioni ed euro, un Governo formato da M5S e Lega potrebbe causare all'Italia problemi giganteschi".Continua a leggere

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il Governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles