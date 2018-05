Governo - la Ue : «L’Italia non cambi su migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia in vista del Governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Governo - Ruoco (M5s) : “Preoccupazioni di Bruxelles? Vincoli europei vanno rispettati - ma Italia ha diritto di far sentire la sua voce” : “L’Europa va rispettata ma anche l’Italia. Penso che i cittadini Italiani vogliano il rispetto delle loro economie e delle loro prerogative nel quadro dell’Europa. I Vincoli europei ci sono ma l’Italia ha il diritto di far sentire la sua voce anche in Europa”. Così l’esponente M5s Carla Ruocco, uscendo dalla Camera, in merito alle preoccupazioni espresse da Bruxelles sull’Italia. L'articolo ...

Katainen : qualunque Governo in Italia dovrà rispettare regole Ue : Bruxelles , 15 mag. , askanews, 'Tutte le regole del Patto di Stabilità e di Crescita si applicano a tutti i paesi, e non ho sentito nessuno Stato membro, né la Commissione, che voglia fare eccezioni ...

Governo - l’Unione europea ‘avverte’ l’Italia : attenti a migranti e debito pubblico : Mentre riprende il tavolo tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la trattativa di Governo, da Bruxelles arriva il monito su debito pubblico e immigrazione. A lanciare l’allarme sui conti pubblici è il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “E’ estremamente chiaro che l’approccio deve essere quello di ridurre il debito” afferma Dombrovskis rispondendo a ‘Politico’ sulle sfide che ...

L'Ue : 'Il nuovo Governo italiano persegua la stabilità finanziaria' : "E' chiaro che l'approccio alla formazione del nuovo governo e l'approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale". A indicarlo, parlando del nuovo ...