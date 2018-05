Governo | ironia di Romano Pd e De Girolamo FI su Buffagni M5s | “Scusi | che lavoro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) “Ritardo nell’accordo M5s-Lega? Il programma è la cosa principale e sui temi ci sono ancora altri punti da rivedere. E’ meglio avere patti chiari e amicizia lunga piuttosto che andare a fare a tutti i costi unche non riesce a fare il cambiamento promesso ai cittadini”. Così, nel corso della trasmissione Tagadà (La7), il deputato del M5S, Stefano, risponde all’inviata Francesca Martelli a proposito dello stallo nell’accordo tra i 5 Stelle e la Lega. E aggiunge: “Il tema dell’immigrazione? Il punto è come risolverla, perché un conto è raccontare le favole, un altro è intervenire in maniera realistica. E’ finita la campagna elettorale e ora la gente si aspetta da noi cose concrete”. Dopo alcuni minuti il parlamentare pentastellato chiede di andare e aggiunge: “Ci pagano per lavorare”. E insorgono ...