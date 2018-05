Governo | Il gioco digitale della caccia al Terzo Uomo

Governo - Di Maio : “Con Pd non voglio mai più avere nulla a che fare. Ha fatto il doppio gioco” : “Sono andato anche dal Pd e mi è costato tanto per tutte le nostre battaglie contro le loro leggi ignobili. Col Pd non voglio mai più averci nulla a che fare, per come si è comportato. Io ce l’ho messa tutta, ma adesso sono i cittadini che devono darci una mano a mandare a casa chi pensa agli affari suoi”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a Dimartedì (La7). E spiega: “Loro sono andati dal ...

Netflix girerà una serie tv in Italia sui due mesi senza Governo - la chiamerà ‘Il gioco dell’oca’ : John Merrick (nome di fantasia) è il delegato agli acquisti di Netflix ed è già pronto a comprare i diritti della serie Italiana ‘Il gioco dell’oca’, dedicata a quanto sta succedendo nel nostro Paese dopo le elezioni del 4 marzo. Avevo già scritto del teatrino dei burattini, a proposito di queste infinite consultazioni senza sbocco, ma una serie tv è tutta un’altra cosa. Ha un respiro internazionale. Il problema è che John Merrick non riesce a ...

Nuovo Governo - le consultazioni di oggi<br>Martina : "Porre fine a questo gioco dell'oca" : ...

Governo - Martina : basta gioco dell'oca - da tutti passo in avanti : Roma, 7 mag. , askanews, 'Supporteremo fino in fondo l'iniziativa del presidente della Repubblica, si deve fare un passo in avanti tutti, in particolare da chi ha immaginato soluzioni semplici dopo il ...

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

Governo - Renzi : "Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porte ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo" : "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l'esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare". Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s

Il Pd scommette ancora su Governo M5s-Lega. Pronto però ad entrare in gioco per un Governo istituzionale : Quando Silvio Berlusconi annuncia "un governo di centrodestra con alcuni esponenti del Pd", nella galassia dem più di qualcuno guarda con sospetto questa nuova uscita del leader di Forza Italia. Il cambio apparente di schema, pur essendo in corso un gioco in cui tutti i partiti provano a spaccare gli avversari, mette in allarme chi nel Pd dubita che col tempo possa maturare una scissione dei democratici. Non è un caso se pochi ...

Governo : Pd si prepara a entrare in gioco - renziani ‘no a M5S’ : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Il problema non è quello che decide di fare il Colle, il problema è il Pd e questo Pd non farà un accordo di Governo con i 5 Stelle”. Un big renziano commenta così a fine giornata le voci che per tutti il giorno si sono alimentate nei conciliaboli alla Camera: in caso di fallimento del tentativo Casellati su centrodestra-M5S, un incarico a Roberto Fico la prossima settimana per vagliare il ...

Governo : Pd si prepara a entrare in gioco - renziani ‘no a M5S’ (2) : (AdnKronos) – Al momento, comunque, i renziani continuano a ribadire il no ai 5 Stelle. Dice Ettore Rosato: con i 5 Stelle “non c’è nessun disgelo perchè non c’è un’apertura, noi siamo obbligati dalla Costituzione a un confronto con chi riceverà un incarico, chiunque sia ci parleremo e porteremo i nostri punti programmatici, siamo interessati a che questo paese abbia un Governo e disinteressati che sia un Governo ...

Pd pronto a entrare in gioco per un Governo con Fico : Anche i renziani valutano lo scenario di un esecutivo senza Di Maio. Le tre condizioni di Martina per l'accordo, Orlando apprezza l'apertura Non è solo il capo della sinistra Dem Andrea Orlando, a ...

Governo - il gioco delle parti : ora serve un cambio di passo : ... per il popolo dei votanti, il popolo italiano, che immaginava di mandare a casa finalmente la vecchia 'casta', accettando di renderla responsabile di tutte le malefatte di questo mondo; per il ...

Nel gioco dei veti e dei rinvii sale il Governo del presidente : Nessuna forzatura quindi, anzi Sergio Mattarella proverà prima a sviscerare tutte le possibilità in campo e far maturare una soluzione 'politica'. Di Maio continua a respingere l'ipotesi di una ...

Parte il gioco dei veti. Di Maio : patto di Governo con Lega - ma senza Berlusconi - o Pd - ma senza Renzi - . Tutti rispondono no : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...