Governo | il contratto M5s-Lega diventa di 39 pagine Di Maio | la trattativa sta andando

Fonti M5S - contratto per Governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Governo - Giulia Grillo (M5s) : “Fiduciosa per il nuovo esecutivo. Il contratto? Entro la fine della settimana” : “Stiamo lavorando giorno e notte per scrivere un contratto di Governo per i cittadini. Di Maio e Salvini? Posso dire che al netto delle differenze vi sono tanti punti in comune”. Sono le parole di Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, interrogata sul tentativo di accordo tra Lega e grillini. “La tempistica? Non mi fate dire una data ma penso che in settimana ci siano tutti gli elementi per chiudere” ha ...

M5S e Lega vogliono chiudere il contratto di Governo giovedì : Roma, 15 mag. , askanews, Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per mettere a punto il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal ...

Governo - Grillo - M5s - : contratto a buon punto - siamo fiduciosi : Roma, 15 mag. , askanews, 'Stiamo lavorando notte e giorno per scrivere il contratto di Governo. Stiamo facendo una cosa mai fatta prima: facciamo nascere un Governo partendo dalle soluzioni concrete ...

Pensioni - Contratto Governo M5S-Lega : torna Quota 100? News 15/5 : Ultime notizie al 15/5 sulla prossima riforma delle Pensioni. Con molta probabilità i due leader (Lega-M5S) reintrodurranno la Quota 100. Intanto l’ex ministro Cesare Damiano pone alcuni interrogativi. Le ultime novità sulla stesura finale del “Contratto di Governo” – Ieri, 14 maggio 2018, come sappiamo, si sono svolte al Quirinale ancora una volta le Consultazioni […] L'articolo Pensioni, Contratto Governo M5S-Lega: ...

Governo LEGA-M5S - MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO SUL CONTRATTO/ “Il reddito di cittadinanza si può fare ma…” : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e CONTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di MAIO e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:11:00 GMT)

Contratto di Governo Lega-5 Stelle - il fact checking su costi e coperture : I conti dal fisco al walfare. Le coperture? Attraverso tagli alla spesa e agevolazioni Flat tax, due aliquote nel Contratto Lega-M5S. Il fact checking governo, un prof a Palazzo Chigi. I grillini ...

Le forbici di M5S e Lega sul contratto di Governo "Così è troppo costoso" : Il nodo risorse, insomma, è forse più complesso di quello tutto politico dell'intesa sul premier e comincia a preoccupare il mondo dell'economia, che oggi si farà sentire in Parlamento in occasione ...

Perché lo chiamano «contratto» di Governo? : Invece di patto o alleanza? Proprio Perché dà l'impressione che non ci sia nessun patto o alleanza, scrive Stefano Bartezzaghi su Repubblica The post Perché lo chiamano «contratto» di governo? appeared first on Il Post.

Non c’è intesa su premier e contratto - il Governo slitta ancora : Incontri a ripetizione ma l’intesa su premier e contratto non c’è:?M5S?e Lega chiedono tempo al Colle...

Governo - Centinaio - Lega - : 'Nel contratto vogliamo portare le istanze di Berlusconi e Meloni' : 'Al contratto mancano tante virgole e tanti punti. Stiamo discutendo soprattutto di immigrazione e sicurezza, le distanze si possono sistemare...

Il contratto di Governo non c'è ancora. Lega e M5s molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ...

Governo LEGA-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo - Lega ascolterà elettori in piazza su contratto di Governo : La Lega ha annunciato di voler ascoltare il parere dei propri elettori sull'intesa con il M5s per la formazione del nuovo governo. L'ufficio organizzativo federale ha inviato una lettera ai segretari ...