Governo | Grillo | M5s | | contratto a buon punto | siamo fiduciosi

"Braccia rubate all'agricoltura"Così Grillo scriveva di CalderoliMa ora tratta con lui per il Governo : Nelle tratta tive tra M5s e Lega spunta anche Calderoli? Ma come? Lo stesso Calderoli al quale Beppe Grillo dedicava un post del suo blog dal titolo: "Braccia rubate all'agricoltura"?

Governo : G.Grillo - elezioni prima possibile : Roma, 8 mag. , AdnKronos, 'L'opzione è andare a votare il prima possibile. Noi abbiamo fatto il massimo per cercare di dare un Governo a questo paese, bisogna cambiare l'andazzo dell'economia di un paese che è in ginocchio'. Lo ha detto la capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Giulia Grillo, a Radio 105. Quando? 'Entro luglio le elezioni per forza, anche se è uno sforzo' e 'io non ...