Governo | Giulia Grillo M5s | “Fiduciosa per il nuovo esecutivo Il contratto? Entro la

Governo M5S Lega - toto-premier e nomi ministri/ Salvini e Di Maio : idea staffetta - ma spunta Giulia Bongiorno : Governo M5S Lega, totonomi premier e ministri. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:23:00 GMT)

Friuli Venezia Giulia : trionfo Fedriga alle Elezioni Regionali 2018/ Risultati - Lega pronta al Governo? : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, crolla M5s, regge il Pd, trionfo Lega e Centrodestra. Salvini è pronto al Governo?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:25:00 GMT)

Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Mi auguro che risultato sia utile a livello nazionale - centrodestra deve essere forza di Governo” : “Spero che questo risultato sia tenuto in considerazione anche a livello nazionale“. Lo ha detto il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, parlando in conferenza stampa nella sede del consiglio regionale. “L’esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale. La volontà dei cittadini non può essere messa da parte, un centrodestra al 57% non può che essere ...

Urne aperte in Friuli Venezia Giulia - un test per i futuri equilibri di Governo : Seggi aperti dalle 7 in Friuli Venezia Giulia per le regionali e il rinnovo di 19 Comuni, tra i quali Udine. In totale sono 1.369 le sezioni aperte e 1.107.425 gli elettori chiamati alle Urne: 535.318 uomini e 572.107 donne. Sono 156.166 gli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Nella circoscrizione di Trieste sono chi...

Governo - Giulia Grillo : "Non esiste appoggio di FI - con la Lega abbiamo i numeri" : La capogruppo del M5s alla Camera parla a Omnibus: "Forno con il centrodestra chiuso? Non è mai stato aperto", e gela Salvini: "Non decide lui su incarico". "Ipotesi Fico? suggestiva ma non accadrà" ...

Giulia Bongiorno - una bomba sul prossimo Governo. Perché sarà proprio lei a ribaltare la politica italiana : A parte la sparata finale di Silvio Berlusconi il centrodestra si è presentato compatto durante il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al capo dello ...

Di Maio : 'Andiamo al Governo'. Toninelli e Giulia Grillo capigruppo | : Il leader del M5s all'assemblea dei parlamentari eletti: "Un esecutivo Pd-Lega-FI aumenterebbe il consenso per noi". Poi spiega: il Def "sarà occasione per trovare convergenze con altre forze ...