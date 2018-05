Governo forte oppure si vota Salvini e Di Maio ancora divisi sul programma

Adesso Salvini avverte Di Maio ?"Governo forte oppure si vota" : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Toto-ministri del Governo - sale la stella di Bonafede. E l’uomo forte sarà Giorgetti : Non c’è ancora un accordo, tra Salvini e Di Maio, sul famoso «terzo nome», ancora misterioso, che dovrebbe fare il premier del futuro governo gialloverde. I leghisti dicono che Di Maio insiste per voler fare lui il premier, i grillini sostengono che Salvini continua a fare nomi che vanno bene soprattutto a Berlusconi

Bonafede - l'uomo forte di Di Maio nel posto-chiave. E occhio a questo nome : se è vero - Governo sciagura : 'Sale la stella di Alfonso Bonafede '. Con ogni probabilità, rivela un retroscena del Quotidiano nazionale , sarà lui, braccio destro di Luigi Di Maio e anti-berlusconiano di ferro, il grillino ...

Governo : Fitoussi - nuova legge elettorale per esecutivo con forte legittimità - 2 - : Voglio condurre la mia politica': ma per fare questo serve un Governo con una vera e forte legittimità'. Proprio per questo, sostiene Fitoussi, 'serve una legge elettorale che permetta di arrivare ad ...

Governo - Scalfari : “Sì ad accordo Pd e M5s. Ormai la sinistra forte è rappresentata da Di Maio” : “Governo? Pd e M5S è la vera ipotesi su cui lavorare. Non capisco perché i 5 Stelle hanno trescato finora con Salvini“. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista spiega: “Fino a un anno fa il capo del M5S era Beppe Grillo, poi di Di Maio lo ha accantonato e ha trasformato il movimento in un partito. Grillo Ormai conta poco e niente. Con di Maio il M5S ...

Governo - Orsini - Federlegno - : serve politica forte per Paese forte : Milano, , askanews, - "Ormai le associazioni stanno diventando il punto di riferimento al posto della politica. Bene, benissimo questo, ma il vero tema è che un Paese forte ha una politica forte e l'...

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora Governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...

Consultazioni bis - Salvini : “Basta tattiche. Pronti a formare Governo forte con premier indicato dalla Lega” : “Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega”. Lo dice Matteo Salvini, parlando al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe disattesa. ...

Il futuro Governo della città e il vento forte dell'antipolitica : Le statistiche delle precedenti amministrative in Italia ampiamente dimostrano che i movimenti che sono espressione dell'anti politica, come fu cinque anni fa quello di Renato Accorinti e potrebbe ...

Governo - Maroni : “Lega-M5S? Missione impossibile per il forte impatto sulle coalizioni locali” : Un Governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del Carroccio a riflettere sulle potenziali ripercussioni negative sul proprio elettorato di un’intesa con i pentastellati. È una “Missione impossibile un Governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi, ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un Governo Lega-Movimento 5 ...