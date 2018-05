Governo : Di Stefano a Ft - ‘barbari’ quelli che hanno governato per 30 anni : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Manlio Di Stefano dei 5 Stelle replica, in una lettera al “ceo John Ridding e agli editori del Financial Times” dopo l’articolo pubblicato oggi dal titolo ‘Roma apre le porte ai moderni barbari’. “Con tutto il rispetto dovuto ad un giornale storico come il vostro, devo essere molto sincero, credo che abbiate bisogno di comprendere meglio quanto sta avvenendo in Italia e, ...