Governo | Di Maio e Salvini trattano | resta da sciogliere il nodo premier LIVE

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il Governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Governo - continuano serrate le trattative tra Di Maio e Salvini [LIVE] Video : trattative Governo: il Live della giornata politica Nel corso del weekend le trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini [Video]per la formazione di un Governo politico tra Movimento 5 Stelle e Lega, sembravano ad un passo dalla conclusione. La sensazione era che le parti fossero vicine a trovare un accordo, con un unico nodo da sciogliere: quello della figura che avrebbe dovuto ricoprire l'incarico di premier. [Video] M5S e Lega, parevano ...

Governo giallo-verde : Di Maio sarà il prossimo ministro del Lavoro? Video : Dopo l'incontro di ieri sera tra Movimento 5 Stelle e Lega al Pirellone di Milano, sono cominciate a girare alcune voci. Il personaggio che ricoprira' il ruolo di primo ministro è ancora tenuto nascosto sempre che ne abbiano uno ma è stato assicurato che si trattera' di una figura Politica e non tecnica. Riguardo ai ministeri, invece, le cose si fanno più chiare e, secondo quanto raccontato da La Stampa, a Salvini spetterebbe il ministero degli ...

Governo - continuano serrate le trattative tra Di Maio e Salvini [LIVE] : Nel corso del weekend le trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione di un Governo politico tra Movimento 5 Stelle e Lega, sembravano ad un passo dalla conclusione. La sensazione era che le parti fossero vicine a trovare un accordo, con un unico nodo da sciogliere: quello della figura che avrebbe dovuto ricoprire l'incarico di premier. M5S e Lega, parevano d'accordo sul metodo che doveva accompagnare questa scelta: vale a ...

Nuovo Governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo' | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...

Pensioni : Salvini e Di Maio pronti ad abolire la Fornero - novità sul Governo Video : C’è gia' l’intesa su diversi punti programmatici [Video] e in particolare sulla riforma Pensioni che prevede il superamento della legge Fornero, ma resta ancora da sciogliere il nodo sul premier nell’ambito delle trattative tra Movimento 5 stelle e Lega per la formazione del nuovo governo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini oggi hanno riferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’evolversi della trattativa, entrambi hanno ribadito che ...

Governo - accordo lontano. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Ha provato ad abbozzare anche una lista di ministri, indicando Siniscalco per l'Economia. Ma è stato stoppato dai Cinquestelle: 'Non è il suo il nome che verrà portato al Colle'. Politica Totopremier:...

Governo LEGA-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

Governo : Casini - se Salvini-Di Maio non ce la fanno è un harakiri : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Se non si dovesse fare questo Governo cosiddetto del cambiamento per Salvini e Di Maio sarebbe un harakiri in diretta”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, durante la registrazione di Roma InConTra. “Stiamo assistendo ad uno spettacolo poco edificante e questo metodo lascia tutti perplessi, ma bisogna vedere il prodotto finito. Tuttavia è difficile fare un Governo senza il nome del presidente ...

Salvini-Di Maio - il nuovo Governo appeso a un filo : i punti su cui rischia di saltare l'intesa : Ancora nulla di fatto per il governo. Dopo Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini prende tempo: "Stiamo facendo uno sforzo enorme, perché se dovessimo ragionare per convenienza politico-partitica non...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono altro tempo. La Lega : «Mani libere sui migranti - basta vincoli europei» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. I nomi vengono dopo»

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...

Nuovo Governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo'. LIVE | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...