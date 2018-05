GOVERNO | DI MAIO | DOMANI CHIUDIAMO Video | Salvini | Stiamo

GOVERNO - passi avanti sul contratto. Salvini : 'Siamo al tratto finale'. Di Maio : 'Forse domani si chiude' : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: 'Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono ...

GOVERNO M5s e Lega - l'intesa vacilla - Ancora un vertice Salvini-Di Maio per evitare flop : Sulla premiership "non può essere tecnica, deve essere politica", è il ritornello che filtra da chi segue la trattativa.

GOVERNO - prove d'intesa sul contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

GOVERNO M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

GOVERNO : Martina - Di Maio liquidatorio con Pd : Roma, 15 mag. , AdnKronos, Luigi Di Maio ha avuto 'un atteggiamento liquidatorio' con il Pd, Lo ha detto il segretario reggente dem, Maurizio Martina, a Di Martedì su La7. 'Il primo a reagire e a ...

"GOVERNO forte oppure si vota". Salvini e Di Maio ancora divisi sul programma : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

GOVERNO - Di Maio : 'Nel contratto taglio delle pensioni d'oro' : "Nel contratto di Governo con la Lega ci sarà il carcere per gli evasori e siamo riusciti a ottenere il taglio delle pensioni d'oro". Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio in un video su ...

E’ finita : il GOVERNO Di Maio Salvini non si fa più : Enrico Mentana ha aperto l’edizione delle 20 del suo TgLa7 anticipando la rottura tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'GOVERNO forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...