Governo | Di Maio | “Contratto è perno di questo accordo E’ il momento del coraggio | se ci

"Vedo tanta paura in un certo establishment. C'è paura in chi teme il cambiamento, ma chi lo vuole lotti con noi: siamo davanti a un bivio, da una parte c'è il coraggio dall'altro la paura, ma questo è il momento del coraggio per cambiare le cose".

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "Sul contratto ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. Questo sabato e questa domenica ci vedremo nelle piazze con i gazebo M5S" dove "illustreremo punto per punto il contratto". Lo annuncia Luigi Di Maio su Fb.

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "E' il momento di capire se vogliamo andare fino in fondo, il M5S c'è e vuole andare fino in fondo". Così Luigi Di Maio in un video postato su Fb.

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "I presupposti" per arrivare ad un Governo "ci sono". "Se riusciamo sarà una bomba, ma in senso positivo. Questo è il momento dei coraggiosi, non dei cuori deboli" per portare avanti una "rivoluzione gentile". Lo dice Luigi Di Maio, in un video postato su Facebook.

Governo - la Ue : «L'Italia non cambi su migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Ma è soprattutto l'economia che preoccupa, su cui gravano «i dubbi più seri», dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. «Il costo di queste ...

Governo - la Ue : «L’Italia non cambi su migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo - il contratto M5s-Lega diventa di 39 pagine. Di Maio : la trattativa sta andando bene : ... @radioanchio, 15 maggio 2018 Dombrovskis: debito e deficit vanno gradualmente ridotti Occhi dell'Europa puntati sul nostro Paese in questa delicata fase politica. "Indipendentemente dal Governo che ...

"Trattativa in salita? A me risulta che al tavolo stia tutto procedendo bene". Lo afferma, uscendo dalla barberia di Montecitorio, il leader del M5S Luigi Di Maio interpellato dai cronisti in merito allo stallo nelle trattative per la formazione di un Governo Lega-M5S

Governo - Sergio Mattarella sconcertato da Luigi Di Maio e Salvini : l'ultimo gesto che lo ha fatto esplodere : La pazienza di Sergio Mattarella è molto vasta, ma non è infinita. Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sembrano curarsene, soprattutto dopo che alle ultime consultazioni sono saliti al Colle senza lo ...

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "Di Maio e Salvini ci hanno fatto già perdere più di due mesi. Ma ancora non gli è chiaro che il premier non è un fantoccio, mero esecutore del loro improbabile programma? Ma quale persona seria può accettare loro condizioni? Lo afferma Laura Boldrini.

Governo Lega-M5S - riprende il tavolo Salvini-Di Maio/ Il leghista : “Dall’Europa interferenze inaccettabili” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:15:00 GMT)

Mattarella a Genova : lascia tempo a Salvini e Di Maio/ Sapelli - "il Presidente vuole solo il Governo tecnico" : Mattarella a Genova per Gaslini e Itl: lascia tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, 'Presidente vuole Governo tecnico'.