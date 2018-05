Governo | Cdm domani alle 11 | a odg diversi decreti legislativi

sportfair

: RT @tempoweb: Svelato il #contratto Lega-M5S Comitato di 'conciliazione' parallelo al Cdm, cancellazione del debito italiano e regole per u… - leone5264 : RT @tempoweb: Svelato il #contratto Lega-M5S Comitato di 'conciliazione' parallelo al Cdm, cancellazione del debito italiano e regole per u… - marcoranieri72 : RT @tempoweb: Svelato il #contratto Lega-M5S Comitato di 'conciliazione' parallelo al Cdm, cancellazione del debito italiano e regole per u… - AngelaAnpoche : RT @tempoweb: Svelato il #contratto Lega-M5S Comitato di 'conciliazione' parallelo al Cdm, cancellazione del debito italiano e regole per u… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018ore 11,00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 – ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA); – DECRETO LEGISLATIVO: Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.161 – ESAME DEFINITIVO (LAVORO E POLITICHE SOCIALI).– DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla ...