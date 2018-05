Governo | Carfagna | “Salvini si sta rendendo conto distanza con M5S Disaccordo su

Governo : Carfagna - trattativa infinita ma no intesa Lega-M5S : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Forza Italia sta seguendo con preoccupazione la trattativa infinita tra Lega e 5 Stelle. E’ chiaro che al momento non c’è accordo su punti salienti del programma e non c’è intesa sul nome del candidato premier. Ci auguriamo che si arrivi a un progetto serio e concreto e magari anche condivisibile. Per ora c’è solo tanta confusione”. Lo ha detto Mara Carfagna di Forza Italia ...

Carfagna a Sky TG24 : mi auguro che Governo M5s-Lega duri e faccia bene | : La deputata di Forza Italia, ospite de L'intervista di Maria Latella, dice di augurarsi che l'esecutivo duri "per il bene dell'Italia". E assicura: "Faremo opposizione intelligente". E su Berlusconi: "...

Forza Italia - Carfagna : voteremo no o astensione - dipende dal Governo : "Noi di Forza Italia sicuramente saremo all'opposizione, ma valuteremo di volta in volta". E' quanto ha dichiarato Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata FI, aggiungendo: "Senza sapere ...

Governo : Carfagna - da Di Maio non accettiamo veti : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Qualcuno ricordi a Di Maio che alle elezioni è arrivato secondo, gli dica che non accettiamo veti, così come non accettiamo alcun tentativo di calpestare la nostra storia, perché la nostra è una storia di cui andare fieri e non di cui vergognarsi”. Lo sottolinea Mara Carfagna, di Forza Italia, vicepresidente della Camera, a Termoli per la campagna elettorale in Molise.“Di cosa dovremmo ...

Governo - Carfagna : “Il centrodestra ha vinto. No a veti”. Gelmini : “Da M5S inutili provocazioni” : “Non accettiamo veti da chi alle elezioni è arrivato secondo: la coalizione di centrodestra ha prevalso anche grazie ai voti di Forza Italia e andremo da Mattarella col solo obiettivo di dare un Governo all’Italia che risolva i problemi dei cittadini. Quelle dei 5 Stelle sono solo inutili provocazioni”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. “Il centrodestra unito ha vinto le elezioni: siamo aperti al ...