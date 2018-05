Google ora avvisa gli utenti quando le aziende rispondono alle loro recensioni online

Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS : Con Google Chrome 66 gli sviluppatori hanno introdotto nuove restrizioni per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video. Non tutti hanno apprezzato L'articolo Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo smartwatch : “Made by Google”, “Fatto da Google”. Così si chiamava l'evento dello scorso 4 ottobre nel quale Mountain View ha presentato un'informata di nuovi prodotti. Tutti concentrati sull'hardware. Cioè su oggetti “fatti” da Google, che non ci mette solo il codice, ma anche le mani. E continuerà a farlo: il prossimo autunno la società potrebbe infatti lanciare il suo primo ...

Google Markup è l’editor per gli screenshot di Android P DP2 ora aggiornato e disponibile per tutti : La funzionalità dedicata alla modifica degli screenshot si aggiorna sulla base della seconda Developer Preview di Android P e diventa disponibile per tutti. Si chiama Google Markup e questa nuova versione è installabile sugli smartphone con CPU ARM64 grazie al porting di un utente di XDA che ne ha condiviso il file apk. L'articolo Google Markup è l’editor per gli screenshot di Android P DP2 ora aggiornato e disponibile per tutti proviene ...

La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo smartwatch : “Made by Google”, “Fatto da Google”. Così si chiamava l'evento dello scorso 4 ottobre nel quale Mountain View ha presentato un'informata di nuovi prodotti. Tutti concentrati sull'hardware. Cioè su oggetti “fatti” da Google, che non ci mette solo il codice, ma anche le mani. E continuerà a farlo: il prossimo autunno la società potrebbe infatti lanciare il suo primo ...

Benessere digitale : Google vuole migliorare la nostra vita senza basi scientifiche : Alla conferenza annuale Google I/O sono state tante le novità presentate dal gigante di Mountain View, tra queste anche alcune rivolte a persone con disabilità e su ogni aspetto di cui si occupa l’azienda con un occhio di riguardo al Benessere digitale (Digital Wellbeing). Una serie di funzioni atte a ridurre la dipendenza da smartphone e dall’ansia che consegue dal suo “non utilizzo“. Cosa intende Google per Benessere ...

Google Clips si aggiorna con alcuni miglioramenti : Nelle scorse ore Google Clips ha ricevuto un nuovo aggiornamento con cui sono state introdotte alcune interessanti feature. Scopriamo insieme quali L'articolo Google Clips si aggiorna con alcuni miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Google reCAPTCHA è pronto a evolversi migliorandosi : Il "vecchio" reCAPTCHA di Google che molti siti utilizzano per affiancare la domanda "Sei un robot?" sta per evolversi verso la sua versione successiva e... innovativa! L'articolo Google reCAPTCHA è pronto a evolversi migliorandosi proviene da TuttoAndroid.

L’innovativo Google Duplex criticato perché va contro etica e moralità : Durante il Google I/O 2018, Google ha mostrato un nuovo servizio chiamato Google Duplex in grado di svolgere chiamate telefoniche in completa autonomia ma soprattutto con un tono di voce e modo di parlare che potrebbero davvero sembrare umani. Neanche il tempo di capirne appieno il funzionamento che già in molti ne hanno messo in discussione la moralità! L'articolo L’innovativo Google Duplex criticato perché va contro etica e moralità ...

Google Assistant prenoterà i ristoranti al posto nostro. Chiamandoli al telefono | : Da Gmail a Google Maps: ma i boati del pubblico sono tutti per le novità introdotte con l’assistente vocale

Google App migliora la gestione delle notifiche su Pixel Buds : Google App ha aggiunto una nuova impostazione per le cuffie Pixel Buds che permette di personalizzare e controllare meglio l'esperienza di notifica L'articolo Google App migliora la gestione delle notifiche su Pixel Buds proviene da TuttoAndroid.

Google Home ora può interagire con Play Movies e Home Max funzionare da sound bar : Durante il Google I/O 2018 Big G annuncia alcune novità relative ai suoi speaker intelligenti. Per quanto riguarda Google Home arriva ora la possibilità di interagire con Google Play Movies e nel frattempo il Google Home Max attende un aggiornamento che gli permetterà finalmente di funzionare da sound bar grazie a un'importante riduzione della latenza. L'articolo Google Home ora può interagire con Play Movies e Home Max funzionare da sound bar ...

Assistente Google telefonerà e prenoterà il ristorante al tuo posto : L’Assistente telefonerà al posto tuo. Google ha annunciato nel corso della conferenza I/O degli sviluppatori un software di intelligenza artificiale che prenota gli appuntamenti al telefono per conto del titolare ed è in grado di gestire una conversazione al suo posto. Il Ceo Sundar Pichai ha detto che Google Duplex sarà lanciato a livello “sperimentale” nelle prossime settimane. Duplex è una tecnologia che verrà implementata ...

Qualcomm e Google lavorano insieme su Android P : produttori - stavolta le scuse saranno poche : Questa volta i produttori di smartphone che collaborano con Qualcomm avranno poche scuse da tirar fuori nel caso di ritardi nel salire sul carro di Android P L'articolo Qualcomm e Google lavorano insieme su Android P: produttori, stavolta le scuse saranno poche proviene da TuttoAndroid.

Orario e diretta streaming Google I/O 2018 oggi 8 maggio : Android P e non solo : Come seguire la diretta streaming Google I/O di oggi 8 maggio? In che Orario l'annuale conferenza per gli sviluppatori Android avrà il via per noi italiani? Oltre ad una nuova preview di Android P assisteremo anche ad altre novità dai vertici di Mountain View? La risposta a questa e ad altre domande la troverete nell'approfondimento presente in questo articolo. Partiamo dall'Orario in cui la diretta streaming Google I/O avrà inizio. Il via ai ...