Golf | debutta il Belgian Knockout

Volkswagen Golf - La GTI TCR Concept debutta al Wörthersee : Come anticipato negli scorsi giorni, la Volkswagen ha presentato al Wörthersee la Golf GTI TCR Concept. L'evoluzione della GTI raggiunge nuovi livelli prestazionali e, a detta della Casa, è praticamente pronta per entrare in produzione. L'intenzione del costruttore è infatti quella di lanciare sul mercato una nuova versione speciale entro fine anno come canto del cigno della Golf di settima generazione. A caccia di R. Trattandosi di un modello ...