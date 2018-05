Goldman Sachs ripete | mercati compiacenti nel prezzare rischio Italia | elezioni

Apple - una carta di credito con Goldman Sachs? : Apple e Goldman Sachs si accingono a lanciare una nuova carta di credito, secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal. La nuova carta potrebbe esser varata all’inizio del prossimo anno, secondo le fonti del WSJ. Per il colosso high-tech di Cupertino si tratterebbe di un nuovo passo nei riguardi dei consumatori dopo quello intrapreso con Apple Pay. La partnership fra Apple e la prestigiosa banca di Wall Street si spingerebbe al di là ...

FINANZA/ Apple-Goldman Sachs alla ricerca di un 'nuovo ordine' fra Silicon Valley e Wall Street : L'alleanza fra Goldman Sachs e Apple nei pagamenti digitali sembra guardare oltre lo sviluppo di 'fintech', a un 'nuovo ordine' americano fra Wall Street e Silicon Valley. di NICOLA BERTI

Apple si allea con Goldman Sachs per lanciare una carta di credito : (Foto: Apple) Entro l’inizio del prossimo anno potrebbe arrivare sul mercato la nuova carta di credito a marchio Apple Pay. Questo almeno secondo le rivelazioni del Wall Street Journal, che riporta la notizia di un accordo tra la casa di Cupertino e la banca di affari Goldman Sachs per il lancio della nuova carta. A quanto pare, già a febbraio ci sarebbero stati dei colloqui tra le parti. L’idea era quella di avviare un servizio di finanziamenti ...

