‘Gol Reporter’ | diventa giornalista sportivo | lezioni anche via Skype | le ultime novità

calcioweb.eu

: '#GolReporter', diventa giornalista sportivo: lezioni anche via Skype, le ultime novità - CalcioWeb : '#GolReporter', diventa giornalista sportivo: lezioni anche via Skype, le ultime novità -

(Di martedì 15 maggio 2018)con Gol Reporter. Sta per prendere il via il nuovo corso pratico ed efficace per imparare le basi e i segreti del giornalismomoderno, inizio previsto sabato 19 maggio fino a sabato 23 giugno a Meda, provincia di Monza e della Brianza.da tre ore, tra teoria, pratica e prove scritte, simulazioni e divertimento più una sesta lezione di prova finale, in cui verranno selezionati due ragazzi. Il tema sarà il WEB JOURNALISM. Si inizierà dalle basi, dalla semplicità di scrittura all’eleganza del testo. E poi titoli, posizionamento SEO, social media e tutte le varie tipologie di articolo. Altro capitolo sarà lo Storytelling, raccontando direttamente dall’autore della pagina Facebook Romanzo Calcistico. E per chi non avrà la possibilità di venire sul posto, ci sarà la possibilità di frequentare leonline, via. ...