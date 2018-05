Gli studenti del Massimo vincono la First Lego League | il campionato per i geni della

NAPOLI - PROF DISABILE SI SENTE MALE IN CASA : SALVATA DAGli STUDENTI/ Un esempio contro il bullismo a scuola : NAPOLI, una PROFessoressa DISABILE si assenta per due giorni dalle lezioni: STUDENTI preoccupati la trovano agonizzante in CASA dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:20:00 GMT)

Fermo - crolla tetto della scuola/ Incidente al tecnico Montani poco prima dell'ingresso in aula deGli studenti : Fermo, crolla tetto di una scuola pochi minuti prima dell'ingresso degli studenti in aula: tragedia sfiorata questa mattina all'Istituto tecnico Montan. Nessun ferito, accertamenti in corso.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:58:00 GMT)

La prof si sente male in casa a Napoli - Gli studenti la salvano : si erano allarmati per l'assenza : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola oggi che racconta la vicenda di una docente di 50 anni dell'istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli).Tra l'insegnante, che è disabile per problemi motori, e gli studenti, c'è un legame speciale. La sua assenza, senza preavviso e di ...

13/05/2018 - Cooking Show - anche Gli studenti dell'alberghiero alla finale : ... Domenico Guzzini in rappresentanza di F.lli Guzzini, Graziano Ricciardi e Roberta Falconi titolari di Stacchiotti e Ricciardi, Attilio Stacchiotti di "Da Capità Mondo Casa", Christian Martarelli ...

SCUOLA/ Miur e alternanza - la scatola vuota che prende in giro Gli studenti : I chiarimenti del Miur sull’alternanza SCUOLA-lavoro arrivati in aprile sono una sonora presa in giro degli studenti e il simbolo di un sistema che procede senza senso. CINZIA BILLA(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "Non c'è bisogno di un ministro dell'Istruzione, stiamo meglio senza", di G. MereghettiSCUOLA/ alternanza SCUOLA-lavoro, l'antipolitica dei cattivi legislatori, di F. Labella

'Le acque termali' : il primo premio aGli studenti del Rosmini : ... i 14 elaborati presentati avevano come obiettivo la realizzazione di studi sull'importanza delle acque termali in diversi settori quali la scienza, l'archeologia, la storia, la sanità e l'economia. ...

Cantone incontra Gli studenti di Messina : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Insegnare gli strumenti per combattere la corruzione agli studenti che si stanno formando per ampliare le proprie conoscenze e diventare così il futuro dell’Italia. È questo l’impegno di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che incontrer

Dipendenza da internet - il 45% deGli studenti passa sul web almeno 6 ore al giorno : Una ricerca condotta da Skuola.net, Università di Roma La Sapienzà e Università Cattolica di Milano per conto della Polizia di Stato, fa luce sul rapporto fra...

Samantha Cristoforetti ha incontrato Gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca [FOTO] : 1/15 ...

M5S : 'Fare nel centro storico infopoint turistico gestito daGli studenti' : E' la proposta del Movimento 5 Stelle, che critica l'amministrazione comunale di centrosinistra dopo il varo del calendario degli spettacoli dell'estate 2018. "Il Comune di Vasto ha da poco ...