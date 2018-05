Gli smartphone Meizu debuttano nel listino TIM

Onder : «Il bullo? E' un malato. Colpa dei genitori e deGli smartphone» : Sono una seconda lingua, un secondo mondo che uomini, donne e ragazzi devono affrontare continuamente, finendo per distrarsi dagli impegni. Anche nella scuola hanno inciso. La società è diventata ...

MiGlior smartphone : classifica e quale comprare : Eleggere il Miglior smartphone del panorama mobile, considerati anche i tantissimi modelli che escono durante l’anno, non è affatto semplice. Il suo acquisto dipende di solito da tantissimi fattori, fra cui spiccano sicuramente il budget e le caratteristiche tecniche desiderate. Proprio per questo motivo, stilare una classifica che include solo i Migliori smartphone di fascia alta sarebbe riduttivo. I dispositivi top di gamma infatti, ...

Xiaomi : al lavoro per miGliorare le fotocamere deGli smartphone : Chi non fosse particolarmente appassionato del mondo tecnologico, il marchio Xiaomi potrebbe non significare niente. Eppure, è ufficialmente diventato il quarto produttore mondiale di smartphone in pochi anni. La casa produttrice sembrerebbe essere a lavoro per creare una nuova divisione specializzata in fotocamere per smartphone. La notizia sembra essere confermata da una mail inviata dal CEO della società, Lei Jun, che doveva restare riservata ...

Smartphone 300 euro : i miGliori da comprare : Molte volte, quando dobbiamo acquistare un nuovo Smartphone, veniamo pervasi dall’indecisione. Il mercato, infatti, è ormai pieno di Smartphone per tutti i gusti e tutte le tasche. Tuttavia, acquistare un nuovo cellulare non è affatto semplice: molti sono i parametri da prendere in considerazione e non parliamo solo della scheda tecnica; il prezzo, infatti, è una componente che spesso può limitare i nostri acquisti. Per questo motivo ...

Smartphone a rate Vodafone in offerta fino al 20 maggio : i miGliori Samsung Galaxy S9 e S8? : Alla ricerca di uno Smartphone a rate Vodafone? Per gli interessati, è bene sapere che proprio oggi 14 maggio l'operatore mobile ha avviato una campagna SMS con la quale invita tutti i suoi clienti a visitare uno store fisico a marchio del vettore per conoscere particolari condizioni agevolate con le quali acquistare un device. C'è tempo solo fino al 20 maggio per approfittarene ma di quali promozioni in particolare parliamo? L'SMS ricevuto ...

Al Wired Next Fest si impara a usare i robot con Gli smartphone Huawei : Utilizzare uno smartphone per interagire con un robot umanoide. Un’esperienza possibile all’interno del corner che Huawei allestirà in collaborazione con la startup genovese MadLab 2.0 all’interno dell’edizione 2018 del Wired Next Fest, in programma dal 25 al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Due gli androidi che saranno utilizzati, entrambi prodotti dalla giapponese Softbank. Il primo è Nao, che sarà impiegato ...

Lg - le tastiere virtuali deGli smartphone a rischio sicurezza : (Foto: Alessio Lana) Chiunque sia in possesso di uno smartphone Lg farebbe meglio a scaricare gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo in arrivo dal produttore. Nelle scorse settimane infatti gli ingegneri del gruppo coreano hanno dovuto correre ai ripari per proteggere i loro telefoni da due bug software in grado di minarne la sicurezza e nascosti in una componente piuttosto utilizzata del dispositivo: la tastiera virtuale. Le ...

Xiaomi miGliorerà le fotocamere dei propri smartphone : Xiaomi avrebbe deciso di prestare più attenzione al comparto fotografico dei propri smartphone e avrebbe già individuato quale strada intraprendere L'articolo Xiaomi migliorerà le fotocamere dei propri smartphone proviene da TuttoAndroid.

Elenco Xiaomi deGli smartphone in presentazione : c’è pure il Mi7 Lite : Che il marchio Xiaomi stia prendendo il volo in Europa e negli USA è cosa ormai assodata, come confermato dalla lunga lista dei device in via di presentazione. Lo riporta con dovizia di particolari il portale 'KillingFeatures', fornendo anche un Elenco completo dei dispositivi che il produttore cinese annuncerà da qui alla fine del 2023 (molti di questi potrebbero anche essere ufficializzati molto prima, già nel corso del 2018). Tra i ...

Ecco Gli smartphone che Xiaomi dovrebbe lanciare : Mi 7 Lite - Mi S1 - Mi MIX 3S e molti altri : Un documento avvistato presso la Eurasian Economic Commission mostra una lunga lista di smartphone Xiaomi che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. L'articolo Ecco gli smartphone che Xiaomi dovrebbe lanciare: Mi 7 Lite, Mi S1, Mi MIX 3S e molti altri proviene da TuttoAndroid.

MiGlior smartphone cinesi Android | La classifica di maggio 2018 : Con l’espandersi dell’interesse riguardo al mondo della tecnologia dall’Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a maggio 2018. Il mercato […] L'articolo Miglior smartphone cinesi Android | La classifica di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Gli Sfondi dell’HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest’ultimo top di gamma.HTC U12+ ecco gli Sfondi ...

Microsoft si prepara al gaming cloud deGli smartphone : Microsoft è, probabilmente, l’azienda che più sta investendo nel mondo del cloud di Azure costruendo datacenter e cavi sottomarini sparsi per tutto il mondo. Azure, tuttavia, non verrà utilizzato soltanto per gli sviluppatori e per le grandi imprese, cosa sta succedendo al momento, ma in un futuro relativamente breve sarà utile anche nel settore del gaming. Ad oggi il Colosso statunitense utilizza i propri server dedicati per Halo, Forza ...

Un concept di Lenovo Z5 sembra anticipare Gli smartphone del “futuro” : Il presunto Lenovo Z5 si mostra in un concept decisamente interessante: lo smartphone potrebbe farci dimenticare le cornici con un rapporto screen-to-body del 95%. Quali soluzioni proverà ad adottare la casa cinese per realizzarlo concretamente? L'articolo Un concept di Lenovo Z5 sembra anticipare gli smartphone del “futuro” proviene da TuttoAndroid.