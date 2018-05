Gli arbitri italiani hanno bisogno di rinnovamento Ma la materia buona scarseggia

Juventus - Moratti : “I bianconeri hanno le simpatie deGli arbitri…” : Juventus, Moratti- Massimo Moratti, intervistato sulle pagine del “Corriere della Sera”, ha rilasciato alcune dichiarazioni che suonano come una frecciatina nei confronti dei bianconeri. “hanno LA SIMPATIA DI CHI LAVORA NEL CALCIO” L’ex presidente nerazzurro ha così dichiarato: E’ la squadra in Italia più forte e completa, la continuità della proprietà le ha fatto bene. […] L'articolo Juventus, Moratti: ...

Moratti punge la Juventus : “ha la simpatia deGli arbitri…” : La Juventus ha vinto il settimo scudetto consecutivo dopo il pareggio nella gara dell’Olimpico contro la Roma, è stata una stagione ricca di polemiche per alcuni favori arbitrali nei confronti dei bianconeri, punge l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti come riporta il ‘Corriere della Sera‘: “In Italia la Juventus è la più forte e completa, anche grazie alla continuità societaria. In questo momento, vista ...

Miralem Pjanic e le polemiche suGli arbitri/ "Spiace che arrivino queste voci - sono di basso livello" : Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, risponde alle accuse sui presunti favori arbitrali ricevuti. Le voci che arrivano sono considerate di basso livello(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:53:00 GMT)

Serie B - Gli arbitri della 41esima giornata : Gli arbitri della 41esima giornata di Serie B, in programma sabato 12 maggio alle ore 15: Avellino-Spezia (venerdì 11, ore 20.30): Marinelli; Brescia-Empoli: Di Martino; Carpi-Cittadella: Piscopo; Cremonese-Venezia: Pinzani; Entella-Frosinone: Nasca; Foggia-Salernitana: Saia; Palermo-Cesena: Pezzuto; Parma-Bari: Di Paolo; Perugia-Novara: Ros; Pescara-Ascoli: Aureliano; Vercelli-Ternana: Marini. (AdnKronos) L'articolo Serie B, gli arbitri della ...

Giro d’Italia 2018 : quando si torna in montagna dopo l’Etna? MercoGliano e Campo Imperatore - arbitri della lotta per la maGlia rosa : bisogna attaccare! : Il primo arrivo in salita ha naturalmente rivoluzionato la classifica del Giro d’Italia. L’Etna non ha deluso le aspettative e ci ha regalato grandi emozioni, i 15 chilometri conclusivi della sesta tappa hanno espresso le prime gerarchie della Corsa rosa e non sono mancate le sorprese: Simon Yates è scattato nell’ultimo tratto dell’ascesa e ha staccato tutti gli altri big conquistando meritatamente la maglia rosa. Il ...

Napoli - De Laurentiis attacca Gli arbitri : "Rubati 8 punti - ci hanno tolto lo Scudetto" : Equilibrato no, fumantino sempre. Aurelio De Laurentiis commenta così la classifica sel suo Napoli: "Vedremo se rimarrà così fino alla fine ma la distanza con la Juve al momento è di 6...

Gli arbitri della 20ª di Serie B : Queste le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma Sabato 12 Maggio 2018 alle ore 15.00. Avellino-Spezia , domani, ore 20.30, : Marinelli di ...

Mattarella sulla Juve : ' Aiutate Gli arbitri - voi siete un modello' i social insorgono : ... 'E' evidente, Mattarella non segue il calcio da molti anni, forse non sa nemmeno cosa sia un pallone', ha scritto qualcuno, mentre altri l'hanno buttata in politica: 'Presidente, pensi al Governo, è ...

Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate Gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Mattarella riceve Juve e Milan al Quirinale : 'Siete un modello - aiutate Gli arbitri' : Abbiamo i migliori arbitri al mondo, guardando quel che accade nelle coppe, dobbiamo essere contenti degli arbitri e i protagonisti devono aiutarli . Quando l'arbitro non si nota, vuol dire che i ...

Braida : arbitri sbaGliano - ben venga Var : ... direttore sportivo blaugrana - Sono episodi che però spero finiscano sul campo, sono giocatori che nessuno vuole perdere e che tutto il mondo guarda. Ci sono errori e botte di troppo ma fa parte del ...

NBA - Gli arbitri allontanano per sbaglio il fratello di Chris Paul : 'Sono pazzi' : La questione arbitri-giocatori in questa stagione è stato il filo conduttore che ha diviso spesso e volentieri le due fazioni, con Chris Paul che in nome del suo ruolo di rappresentante dei giocatori ...

Napoli - i tifosi contro Gli arbitri. E Hamsik si schiera con Sarri : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli e un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Napoli - lo striscione dei tifosi : 'Stagione 2018-19 - a parametro zero sono Gli arbitri l'affare vero' : 'Stagione 2018-19, a parametro zero sono gli arbitri l'affare vero'. Questo il testo di un grande striscione che i tifosi del Napoli hanno esposto all'esterno della curva B prima di Napoli-Torino, ...