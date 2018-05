Giuseppe Rossi parla del suo futuro | “se resterò al Genoa? Ecco cosa dico”

Diretta / Benevento Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : Giuseppe Rossi vicino al gol! : Diretta Benevento Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:40:00 GMT)

I 1.449 giorni di Giuseppe Rossi : Quasi quattro anni. Per la precisione: 1.449 giorni. Tanti ne sono trascorsi per rivedere un gol di Giuseppe Rossi in serie A ed è significativo registrarlo poche ore dopo il delicato intervento cui è ...

Genoa - Giuseppe Rossi torna al gol : la dedica è commovente : Il ritorno di Giuseppe Rossi, l’attaccante ha messo a segno la rete della rinascita contro la Fiorentina, il calciatore adesso si prepara ad essere protagonista anche nella pRossima stagione. La dedica è per Ferguson, in gravi condizioni da ieri per emorragia cerebrale: “E’ stato un mix di emozioni, tornare a segnare e farlo contro la mia ex squadra, dopo aver giocato per 65′, cosa che non mi capitava da molto tempo. Sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - le ultime su Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione che può essere considerata comunque positiva per il club rossoblu. Adesso si pensa alla pRossima stagione ed al mercato, mossa a sorpresa con la conferma in panchina del tecnico Ballardini. Una situazione da chiarire sarà quella legata a Giuseppe Rossi, il calciatore vorrebbe rimanere un’altra stagione ed il club ha l’opzione di rinnovo ...

Calciomercato Genoa - quasi deciso il futuro di Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sulla stagione in Serie A, l’obiettivo è raggiungere la salvezza per poi pensare alla pRossima stagione. L’intenzione è muoversi sul mercato ed un reparto che dovrebbe subire molti cambiamenti è l’attacco, si sta per definire anche il futuro di Giuseppe Rossi. L’attaccante è arrivato al Genoa con un contratto fino al termine della stagione e rinnovo biennale a cifre quasi ...

Genoa - l’importante annuncio dell’agente di Giuseppe Rossi : Il Genoa al lavoro in vista della ripresa del campionato, incerto il futuro dell’attaccante Giuseppe Rossi. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte dell’agente Pastorello: “La Nazionale per lui resta un sogno, è normale che il pensiero giri nella sua testa come per tutti i giocatori italiani. Credo che una volta recuperata al 100% la condizione fisica, Giuseppe possa essere ancora potenzialmente un outsider per ...