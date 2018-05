Giulia De Lellis vicina a Jeremias Rodriguez | è nato l’amore?

lanostratv

: DOVEVAMO MANDARE LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS IN TUTTI I PAESI EUROPEI PER FAR VOTARE ERMAL META E FABRIZIO MORO. #EscIta #Esc2018 - trash_italiano : DOVEVAMO MANDARE LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS IN TUTTI I PAESI EUROPEI PER FAR VOTARE ERMAL META E FABRIZIO MORO. #EscIta #Esc2018 - veritadeifatti : Gossip Uomini e donne, Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è - SuperstarZ9000 : #damellis Cosa c'è tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? -

(Di martedì 15 maggio 2018)Deinnamorati? Come molti saprannoDee Andrea Damante si sono lasciati qualche settimana fa. Ad annunciarlo è stata proprio la stessa ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sui social. Tuttavia ha evitato di dire il motivo della rottura, chiedendo ai suoi numerosi fan di non farle domande e di non stare magari a fare illazioni. Richiesta abbastanza inosservata perchè da lì a poche ore molti suoi estimatori hanno iniziato a scrivere sui social cheDeavrebbe scoperto qualche tradimento di Andrea Damante. E per tale ragione l’avrebbe lasciato. Sarà davvero così? Intanto in queste ultime ore la Deè finita sotto l’occhio attento del gossip anche per un altro motivo. Quale? Il settimanale Nuovo Tv ha rivelato, che in questo ultimo periodo la De, dopo aver ...