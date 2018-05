“Giulia De Lellis sta con lui” Oops | la bomba è esplosa e il gossip impazzito Lui? Lo

caffeinamagazine

aziendexlavita : Una rosa al contrario in mezzo al seno: il nuovo tatuaggio di Giulia De Lellis - VeG_VipeGossip : #GiuliaDeLellis pronta a dimenticare #AndreaDamante con un nuovo tatuaggio: una rosa all'ingiù.

(Di martedì 15 maggio 2018) Tra Giulia Dee Andrea Damante è finita. Quando i fan della coppia hanno saputo che tra loro l’amore era svanito, la delusione è stata enorme. Poi sono iniziate a circolare voci del tipo “erano in crisi da tempo” e cose simili. La verità è che i diretti interessati non hanno mai fornito spiegazioni riguardo la fine del loro amore. Ci può stare, per carità. In fondo sono pur sempre affari loro. Però, quando una coppia è social è anche lecito che il pubblico sia curioso e voglia saperne di più. Ma così non è stato. Almeno per ora. Sappiamo solo che è finita, si direbbe per sempre. Almeno a giudicare dal nuovo tatuaggio di Giulia: l’esperta di tendenze si è infatti tatuata una rosa capovolta in mezzo al seno. E la rosa capovolta ha un significato preciso: un amore che si chiude per sempre (mentre si fa spazio per un altro). Nel frattempo che noi ci stiamo qui a interrogare su quale ...