Giulia De Lellis dimentica Damante con Jeremias Rodriguez? Il gossip

Giulia De Lellis dopo l'incontro con Damante : ecco cosa ha fatto Video : La coppia più famosa di Uomini e donne nell'ultimo decennio del programma è sicuramente quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due ragazzi dopo la loro esperienza televisiva sono andati fin da subito a convivere ed hanno viaggiato molto per scoprire le bellezze nascoste del mondo. Uno dei loro ultimi viaggi è stato quello in Tanzania, ove hanno potuto esplorare il Safari e condividere con i followers su Instagram tutte le foto ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante pizzicati insieme : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati e tra i due sembra non esserci nessuna via di recupero. L'influencer lo ha fatto capire chiaramente nei duri sfoghi avuti sui social e con il fatto ...

Gossip : Giulia De Lellis volta pagina : Giulia De Lellis dopo la rottura con Andrea Damante ha deciso di voltare pagina. Per chi si è perso qualcosa sulla vicenda De Lellis-Damante, i due si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e donne ed il deejay veronese seduto sul trono l'ha scelta. Da quel momento i due ragazzi hanno trascorso inseparabilmente quasi due anni di relazione. Ad oggi però a tenere banco tra le varie pagine di Gossip non è soltanto la ...

Giulia De Lellis dopo l'incontro con Damante : ecco cosa ha fatto : La coppia più famosa di Uomini e Donne nell'ultimo decennio del programma è sicuramente quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due ragazzi dopo la loro esperienza televisiva sono andati fin da subito a convivere ed hanno viaggiato molto per scoprire le bellezze nascoste del mondo. Uno dei loro ultimi viaggi è stato quello in Tanzania, ove hanno potuto esplorare il Safari e condividere con i followers su Instagram tutte le foto ...

Giulia De Lellis e il nuovo tatuaggio dopo l'addio ad Andrea Damante : «Una rosa capovolta per ricominciare» : ROMA - dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip da protagonista, per Giulia De Lellis sembrava filare tutto liscio, fin quando non è improvvisamente finita la sua storia...

“Lo ha fatto per lui”. Giulia De Lellis - il nuovo tatuaggio la dice lunga. Nel disegno - un messaggio che ai fan non è sfuggito : Due anni e mezzo insieme, poi la decisione a sorpresa di fare un passo indietro, lasciando a bocca aperta i fan che non riescono ancora a capacitarsi di quella rottura. Ha decisamente fatto scalpore la rottura tra Giulia De Lellis e Andre Damante, un amore scoppiato nel corso di Uomini e Donne quando i due si erano conosciuti e innamorati. Lui era al servizio di Maria De Filippi nel ruolo di tronista, lei la bella corteggiatrice capace di ...

Giulia De Lellis - nuovo tatuaggio : significato importantissimo : Giulia De Lellis dopo Andrea Damante: un tatuaggio molto importante Giulia De Lellis è sempre al centro dell’attenzione. Che lo voglia o meno, gli occhi di tutti sono spesso puntati su di lei, soprattutto ora che si è lasciata con Andrea Damante. Dopo la fine della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, […] L'articolo Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio: significato importantissimo proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono tornati insieme : Giulia De Lellis: nessun incontro romantico con Andrea Damante Andrea Damante e Giulia De Lellis sono, o forse erano, tra le coppie preferite del web, fin quando l’esperta di tendenze non ha annunciato sui social che il loro rapporto è terminato e i due non sono nemmeno restati in buoni rapporti. Da quel giorno tante sono state le ipotesi che hanno spinto i beniamini del pubblico di Uomini e Donne a dirsi addio, e la più quotata sembra ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - la verità sull’incontro : parlano le Bimbe : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? No, parlano le Bimbe Andrea e Giulia di Uomini e Donne si sono rivisti a Verona. La foto prontamente scattata da una fan ha fatto il giro del web e in molti hanno sognato un ritorno di fiamma. Ma la realtà è ben diversa e a […] L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis, la verità sull’incontro: parlano le Bimbe proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?/ Foto - beccati a Verona : ritorno di fiamma? : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? I due ex sono stati beccati insieme a Verona, ma si tratta davvero di un ritorno di fiamma?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 00:05:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti? La foto a Verona : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Spunta la foto dell’incontro a Verona Colpo di scena nella storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Separati da circa un mese, i due si sarebbero rivisti. Il condizionale è d’obbligo visto che l’incontro non è stato svelato dai diretti interessati ma una foto […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti? La foto a Verona ...

“Questa è una prova!”. De Lellis ‘tradita’ dalla foto. La fan pubblica lo scatto insieme a Giulia e quel dettaglio non passa inosservato : Dopo due anni di amore Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono improvvisamente detti addio. Sul motivo della fine della loro relazione – nata a ”Uomini e Donne” – ci sono state molte ipotesi, ma nessuno dei due ha fornito una vera e propria spiegazione. Secondo i più, almeno stando a quanto riportato da alcune persone vicine al deejay, sarebbero stati i suoi continui tradimenti. Quando Giulia De Lellis si trovava ...

Giulia DE LELLIS - LA VERITÀ SULL'ADDIO AD ANDREA DAMANTE / Sarà lei tronista a Uomini e donne? L'amica dice... : GIULIA De LELLIS sbotta sui social dopo le parole della presunta amica sulla rottura con ANDREA DAMANTE e si prepara a salire sul trono di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:23:00 GMT)

Gf Vip : Giulia De Lellis da gieffina a tronista? 'Con Damante è finita così' Video : A poche ore dalla messa in onda della quarta diretta ufficiale del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro. A spopolare in rete, nel corso delle ultime ore, è la news di 'TV & Gossip' concernente la fine della love-story tra gli ex-gieffini, Giulia De Lellis e Andrea Damante [Video]. Giulia e Andrea si dicono addio, dopo il viaggio a Londra: l'inedita testimonianza Lo scorso martedì sera, in prima serata su Canale 5, è ...