Giro d’Italia – Viviani pronto al tris | il velocista sarà in grado di vincere la decima

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Vicino il primo Gpm (10^ tappa Penne Gualdo Tadino) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 10^ tappa, la più lunga della Corsa Rosa. Oggi 15 maggio si andrà da Penne a Gualdo Tadino. (Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:52:00 GMT)

Giro d’Italia – Tornano protagoniste le ruote veloci : ecco il percorso della decima tappa : La decima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti: ecco il percorso della frazione odierna La decima tappa del Giro d’Italia sarà la più lunga di questa edizione. La carovana in rosa partirà da Penne e giungerà a Gualdo Tadino e attraverserà l’Appennino da sud verso nord con un percorso tortuoso costellato prevalentemente di brevi salite pedalabili e con tre classificate GPM di cui la prima (lunga quasi 20 chilometri) ...

Giro d’Italia - ritiro Mareczko - Scinto tuona contro il velocista : “sono deluso - scocciato” : Luca Scinto, DS della Wilier Triestina Selle Italia, arrabbiato per l’abbandono di Mareczko: il velocista si è ritirato nella nona tappa del Giro d’Italia Luca Scinto, DS della Wilier Triestina Selle Italia, non usa mezze parole per commentare il ritiro di Mareczko dal Giro d’Italia. Il velocista nella nona tappa della corsa italiana ha deciso di ritirarsi a causa delle forti pendenze (salita sul Gran Sasso). Una situazione un ...

Il Giro d’Italia commemora la strage di Rigopiano : tanti corridori rendono omaggio alle vittime : Una delegazione di corridori del Giro d’Italia ha visitato la città di Rigopiano dando omaggio alle vittime della strage avvenuta il 18 gennaio 2017 Marco Alpozzi/LaPresse Nella mattinata di ieri una delegazione del Giro d’Italia si è recata a Rigopiano, nel comune di Farindola, dove il 18 gennaio 2017 una slavina travolse un hotel, causando 29 vittime. La decima tappa della Corsa Rosa, la Penne-Gualdo Tadino, passerà proprio accanto ...

Giro d’Italia – Tiralongo ‘bacchetta’ Fabio Aru : il DS dell’UAE Team Emirates analizza le prestazioni del sardo : Paolo Tiralongo ha analizzato le prestazioni di Fabio Aru, corridore dell’UAE Team Emirates, disputate in questa edizione del Giro d’Italia Paolo Tiralongo, DS dell’UAE Team Emirates e preparatore di Fabio Aru, è sorpreso delle brutte prestazioni realizzate dal sardo in questa edizione del Giro d’Italia. Gian Mattia D’Alberto/LaPresseG L’ex corridore dell’Astana ha analizzato nel dettaglio le tappe della ...

Chris Froome - Giro d’Italia 2018 : “La Corsa Rosa è più dura e imprevedibile del Tour de France” : Non è stato sicuramente il Giro d’Italia che si attendeva Chris Froome, in questa prima parte. 11° a 2’27” dal connazionale Simon Yates, il quattro volte vincitore del Tour de France è parso lontano dalla miglior condizione ed incerto, come non lo si era mai visto, sulle salite affrontate fino ad ora. Sicuramente la questione “doping” e la preparazione affrontata in condizioni psicologiche non ideali lo hanno ...

Giro d’Italia – Possibile alleanza tra Aru e Froome : la clamorosa ipotesi del ‘Cavaliere dei Quattro Mori’ : Fabio Aru apre ad una Possibile ipotesi di alleanza con Chris Froome per conquistare il Giro d’Italia Fabio Aru non ha intenzione di perdere ulteriore terreno in classifica generale. Il Giro d’Italia per il sardo non è stato buono a causa delle inesattezze a cronometro e sulle prime montagne. Massimo Paolone/LaPresse Il corridore dell’UAE Team Emirates non è stato (per ora) all’altezza delle aspettative di Beppe Saronni, ...

Fabio Aru - Giro d’Italia 2018 : “Può ancora accadere di tutto. Non voglio darmi per vinto” : 15° a 2’36” dal leader Simon Yates. E’ questa la situazione di Fabio Aru, nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Una prima parte di Corsa Rosa che ha riservato poche soddisfazioni al corridore sardo, staccato anche sul suo terreno preferito, la salita. Non perde però fiducia il ciclista dalla UAE Team Emirates, guardando alle prossime tappe con convinzione nei propri mezzi. “Se dovessi scommettere su un ...

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (10^ tappa - oggi) : Classifica Giro d'Italia 2018: alla vigilia della 10^ tappa la maglia rosa è ancora di Simon Yates. Nelle altre graduatorie occhio a Chaves, Viviani e Carapaz.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:00:00 GMT)

Inizio pessimo di Giro d’Italia per Froome – Il britannico però non molla : “sarò al top nella seconda parte” : Chris Froome non smette di sognare la conquista della maglia rosa: il ciclista del Team Sky sarà pronto nella seconda parte del Giro d’Italia Massimo Paolone/LaPresse Il secondo giorno di riposo del Giro d’Italia è stato molto utile a Chris Froome per riposare e riorganizzare le idee. Il corridore del Team Sky non è stato a suo agio in nessuna tappa della corsa in rosa e soprattutto è molto indietro in classifica generale. Simon ...

Il Giro d’Italia da qui in poi : Sei tappe decisive per la Maglia rosa e otto corridori che potrebbero indossarla The post Il Giro d’Italia da qui in poi appeared first on Il Post.

Giro d’Italia – Alfa Romeo alla Corsa Rosa con un’inedita coppia di Giulia : Due speciali Alfa Romeo Giulia al traguardo del Giro d’Italia 2018. un’inedita coppia di Giulia protagoniste al traguardo: la Giulia Veloce della Polizia insieme alla Giulia Veloce auto ufficiale del Giro d’Italia Il marchio Alfa Romeo è per la prima volta auto ufficiale del Giro d’Italia con una flotta di auto che accompagnano gli atleti in gara lungo tutta la lunghezza del percorso. Tra le vetture spicca la Giulia Veloce equipaggiata con il ...

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Mareczko si ritira (10^ tappa Penne Gualdo Tadino) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 10^ tappa, la più lunga della Corsa Rosa. Oggi 15 maggio si andrà da Penne a Gualdo Tadino. (Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:18:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa Assisi-Osimo : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo, di 156 km, andrà in scena mercoledì 16 maggio e, nonostante il chilometraggio alquanto ridotto, viene considerata come una frazione di media difficoltà, dato il profilo altimetrico abbastanza mosso. Si tratta infatti di una tappa appenninica che si districa tra Umbria e Marche, e che avrà nel Passo del Cornello la difficoltà più rilevante di giornata. Impossibile, durante il ...