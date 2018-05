Giro d' Italia | Mohoric doppia fuga | vince a Gualdo Tadino in volata su Denz

Giro d'Italia - Mohoric domina gli Appennini. Yates brilla in rosa - crolla Chaves : Matej Mohoric ha vinto la decima tappa del 101esimo Giro d'Italia, la Penne-Gualdo Tadino di 244 chilometri. Lo sloveno della Bahrain Merida ha battuto in una volata a due il tedesco Nico Denz. Il ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Elia Viviani conferma la maglia ciclamino - Simon Yates in azzurro : Non cambiano le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della decima tappa, la Penne-Gualdo Tadino. Elia Viviani conserva la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva anche l’azzurra dei GPM oltre a quella rosa. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – ...

Giro d'Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : vince Mohoric. Yates resta in rosa : classifica : La cronaca della tappa La fuga di giornata prende il via già dopo km e vede come protagonisti ben 17 corridori : Matteo Montaguti , AG2R La Mondiale, , Davide Ballerini , Androni Sidermec, , Luis ...

Justine Mattera - nudo da urlo su Instagram : 'Prima del Giro d'Italia...' : Ph @stefanorivaph #passion #sport #kids #love #hardwork #nevergiveup #poetry #music #bike #swim #run #friends #truth #skin #integrity #fuckit #theater #birthdaysuit #dance #taurus #toro #costanza #...

Giro d’Italia 2018 - risultato decima tappa. Succede di tutto : Yates guadagna - Chaves crolla. Mohoric attacca e vince : Tanto spettacolo e una grande sorpresa nella decima tappa del Giro d’Italia 2018, 244 km da Penne a Gualdo Tadino. La frazione più lunga di questa edizione ha visto infatti uscire di classifica il colombiano Esteban Chaves, che si è staccato sulla prima salita ed ha chiuso con oltre 10’ di ritardo al traguardo. Sul traguardo di Gualdo Tadino esulta invece lo sloveno Matej Mohoric, che batte allo sprint il tedesco Nico Denz, anticipando così il ...

Lo sloveno Matej Mohoric ha vinto la 10ª tappa del Giro d’Italia - da Penne a Gualdo Tadino : Il ciclista sloveno Matej Mohoric ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia: 244 chilometri da Penne, in Abruzzo, a Gualdo Tadino, in Umbria. Mohoric, della squadra Bahrain Merida, ha vinto in volata precedendo a traguardo il tedesco Nico Denz del Team The post Lo sloveno Matej Mohoric ha vinto la 10ª tappa del Giro d’Italia, da Penne a Gualdo Tadino appeared first on Il Post.

Giro d'Italia 10ª tappa LIVE Penne-Gualdo : cronaca della diretta Video : Le fasi salienti della corsa E' Mohoric a vincere la 10ª tappa del Giro d'Italia. Beffato in volata Denz. Un successo strepitoso quello dello sloveno. Il gruppo della rosa maglia arriva a 34, preceduto da Bennett e Battaglin. Poi Ballerini, Schmidt, Gavazzi, Pantano Gomez, Brambilla e Goncalves. Questo l'ordine d'arrivo. -Km 240: mancano solo 4 km alla fine, Mohoric e Denz sono al comando e dovrebbero giocarsi la vittoria. Dietro il gruppo sta ...

Giro d'Italia 2018 - 14ª tappa : orari San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan Video : Sabato 19 maggio si correra' la 14ª tappa del Giro d'Italia 2018, la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. A re il percorso e la diretta tv della corsa. L'arrivo in salita sullo Zoncolan sara' uno degli appuntamenti clou della seconda settimana del Giro [Video], considerate le sue pendenze in media intorno al 12 per cento con punte massime che raggiungono il 22 per cento. Non è un caso che venga considerata come l'ascesa più dura d'Europa da ...

Finalmente Mohoric! Il ciclista della Bahrain Merida centra il primo successo al Giro d’Italia : Matej Mohoric vince la decima tappa del Giro d’Italia: battuti Denz e Bennett a Gualdo Tadino Matej Mohoric è tornato a vincere una corsa in un grande Giro dopo il successo ottenuto alla Vuelta di Spagna centrando il primo trionfo al Giro d’Italia. Nico Denz dell’Ag2R La Mondiale ha fallito l’occasione di ottenere la prima vittoria al debutto nella corsa rosa. Doveva essere una tappa tranquilla ma sin dai primissimi ...

Justine Mattera - nudo da urlo su Instagram : «Prima del Giro d'Italia...» : Ph @stefanorivaph #passion #sport #kids #love #hardwork #nevergiveup #poetry #music #bike #swim #run #friends #truth #skin #integrity #fuckit #theater #birthdaysuit #dance #taurus #toro #costanza #...

Giro d'Italia - decima tappa a Mohoric : 17.20 Lo sloveno Matej Mohoric firma l'impresa nella decima tappa del Giro d'Italia, Penne-Gualdo Tadino, la più lunga con 244km. Mohoric batte sul traguardo il tedesco Nico Denz, suo compagno nell'allungo decisivo. Il gruppo arriva con 34" di ritardo. L'irlandese Sam Bennett vince la volata per il 3° posto Frapporti ravviva la corsa a -155km con una fuga che dura circa 90km. Viene ripreso da Villella e Mohoric che vengono raggiunti anche da ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : Chaves sprofonda! Yates guadagna ancora - Pozzovivo a un passo dal podio! : Simon Yates si conferma in testa alla Classifica generale del Giro d’Italia 2018 anche al termine della decima tappa, quella che ha condotto il gruppo da Penne a Gualdo Tadino. Il britannico ha sprintato al traguardo volante e ha così conquistato tre secondi di abbuono su tutti i rivali, a eccezione di Thibaut Pinot che è transitato alle sue spalle al traguardo volante. Ora il capitano della Mitchelton Scott ha 41” su Tom Dumoulin, ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (16 maggio) : Assisi-Osimo. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (mercoledì 16 maggio) è in programma l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: 156 chilometri da Assisi ad Osimo. Frazione piuttosto complicata quella da disputare tra Umbria e Marche: soprattutto sul finale saranno tanti gli strappi da affrontare, compreso quello conclusivo con pendenze che vanno oltre il 10%. tappa particolare visto anche il passaggio in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi. Potranno ...

Giro d’Italia : cresce l’attesa per le tappe in Emilia Romagna : cresce l’attesa nelle strade dell’Emilia Romagna per l’arrivo della carovana del Giro d’Italia: soddisfatta il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Simonetta Saliera L’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna protagonista del Giro d’Italia. Quest’anno, il Giro d’Italia si tinge d’Europa. Massimo Palolone – LaPresse La rappresentanza in Italia della ...