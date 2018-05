Giro d' Italia | Chaves a 25' | ' Non avevo forza | ho provato ma non andavo'

Giro d’Italia 2018 : Matej Mohoric - un predestinato che ora sarà utilissimo per Domenico Pozzovivo : La decima tappa del Giro d’Italia 2018, probabilmente, sarà ricordata prevalentemente per le difficoltà di Esteban Chaves, che è arrivato sul traguardo di Gualdo Tadino con oltre 25′ di ritardo dal gruppo della maglia rosa, il suo compagno Simon Yates. I 244 chilometri affrontati oggi, però, potrebbero anche lanciare in un’altra dimensione l’ancora giovanissimo Matej Mohoric, che ha colto con una splendida prova di forza ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della decima tappa. Finale perfetto di Mohoric - sorprende Denz. Simon Yates sempre più padrone : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 regala grandi emozioni e alla fine vede trionfare sul traguardo di Gualdo Tadino lo sloveno Matej Mohoric, che batte in uno sprint a due il tedesco Nico Denz, che insieme a lui aveva attaccato nel Finale. La sorpresa di giornata è l’uscita di classifica del colombiano Esteban Chaves, che si stacca sulla prima salita e chiude con oltre 25′ di ritardo. Nessun problema invece per il britannico Simon ...

Decima tappa a Mohoric. Giornata no per Esteban Chaves al Giro d'Italia : Per la cronaca la tappa è stata vinta dallo sloveno Matej Mohoric davanti al tedesco Nico Denz, staccato di 34" lo sprint del gruppo è stato vinto da Bennet su Battaglin. Grande corsa anche oggi ...

Giro d’Italia 2018 - parla il ds della Mitchelton-Scott : “Chaves soffre a causa dell’allergia ed ha mal di gola” : Al termine della decima tappa del Giro d’Italia ha parlato ai microfoni della Rai anche il direttore sportivo della Mitchelton-Scott, Matthew White, chiarendo le cause che hanno portato alla crisi odierna di Esteban Chaves, giunto sul traguardo di Gualdo Tadino con 25 minuti di ritardo dal vincitore di giornata. Il ds ha spiegato i motivi delle sofferenze del colombiano: “Chaves ha avuto problemi di allergia con fastidi alla gola, ...

Giro d'Italia - Mohoric vince la decima tappa. Yates resta in rosa : Lo sloveno Matej Mohoric si porta a casa la decima tappa, la più lunga del Giro d'Italia da Penne a Gualdo Tadino, lunga la bellezza di 244 chilometri. Il 23enne della Bahrain-Merida ha preceduto sul ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa Assisi-Osimo : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo, di 156 km, andrà in scena mercoledì 16 maggio e, nonostante il chilometraggio alquanto ridotto, viene considerata come una frazione di media difficoltà, dato il profilo altimetrico abbastanza mosso. Si tratta infatti di una tappa appenninica che si districa tra Umbria e Marche, e che avrà nel Passo del Cornello la difficoltà più rilevante di giornata. Impossibile, durante il ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Sono contento di aver corso davanti. Chaves? Nessuno ti aspetta…” : Il giorno di riposo sembra aver fatto bene a Chris Froome, molto più sereno in volto all’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2018. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha corso sempre nell’avanguardia del gruppo maglia rosa e, complice la crisi di Esteban Chaves, è rientrato nella top10 della classifica generale. L’obiettivo del keniano bianco è quello di entrare in forma da sabato 19 maggio in poi, ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates scatenato : “Devo dare 2 minuti a Dumoulin prima della cronometro - 3 sarebbe l’ideale” : Simon Yates consolida il suo primato nella generale: oggi il britannico della Mitchelton Scott ha sprintato al traguardo volante con abbuoni guadagnando un secondo su Pinot e tre su tutti gli altri uomini di classifica. Giornata agrodolce per la sua squadra, con i problemi di Chaves, ora fuori irrimediabilmente attardato. Le sue prime parole ai microfoni Rai sono proprio per il compagno di squadra, giunto sul traguardo con ben 25 minuti di ...

Giro d'Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : vince Mohoric. Yates resta in rosa : la classifica : La cronaca della tappa La fuga di giornata prende il via già dopo km e vede come protagonisti ben 17 corridori : Matteo Montaguti , AG2R La Mondiale, , Davide Ballerini , Androni Sidermec, , Luis ...

Giro d'Italia 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 10 : Crolla Chaves in una tappa non impossibile ed esce di classifica: a Gualdo Tadino si impone Mohoric. Yates guadagna 3 secondi Giro d'Italia 2018: le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso