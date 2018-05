Giro d’Italia 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e orario 10^ tappa Penne

Giro d’Italia in tv - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (martedì 15 maggio) si correrà la decima tappa del Giro d’Italia 2018, 239 km da Penne a Gualdo Tadino. Dopo il giorno di riposo, la Corsa Rosa riparte con la frazione più lunga di questa edizione. Percorso difficile nella prima parte, visto che si parte subito in salita con l’ascesa di Fonte della Creta, 15 km con una pendenza media del 6% e massima del 12%. Qui ci sarà il terreno per far partire la fuga, che potrebbe anche andare in ...

Giro d’Italia 2018 : Fabio Aru e Chris Froome - possibile alleanza per ribaltare la corsa? Bisogna inventare… : Un inizio di Giro d’Italia 2018 da dimenticare. Otto tappe davvero molto deludenti per due dei corridori più attesi alla vigilia della Corsa Rosa: Fabio Aru e Chris Froome. Coloro che nel 2017, almeno nella prima settimana, hanno dato spettacolo al Tour de France, sono in nettissimo ritardo di condizione e, anche per inconvenienti vari (da segnalare una doppia caduta in questa prima parte di Giro per il britannico), sono staccatissimi in ...

Il Giro d’Italia ricorda le vittime di Rigopiano : Nella mattinata di oggi una delegazione del Giro d’Italia si è recata a Rigopiano, nel comune di Farindola, dove il 18 gennaio 2017 una slavina travolse un hotel, causando 29 vittime. La decima tappa della Corsa Rosa, la Penne-Gualdo Tadino, in programma domani, passerà proprio accanto al luogo della tragedia. Ai piedi della stele che commemora le persone che hanno perso la vita in quell’occasione sono stati deposti mazzi di fiori, alla ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Se fossi in forma ora - non lo sarei a luglio. Farò di tutto per prendere la maglia rosa” : Chris Froome è stato la sorpresa in negativo di questa prima parte di Giro d’Italia. Il britannico è lontano dalla prima posizione occupata da Simon Yates, ritardo quantificato in 2’27”. Il secondo giorno di riposo è quindi quanto mai fondamentale per ricaricare le batterie e trarre le somme di questi primi dieci giorni di corsa. “Ci sono stati due imprevisti, le due cadute a Gerusalemme e l’altroieri, le cose per ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Le somme le tireremo a Roma. 2’36” sono tanti - ma comunque recuperabili” : Non è stato l’inizio di Giro d’Italia che Fabio Aru si aspettava. Il sardo ha mostrato una condizione non all’altezza dei suoi avversari ed è arrivato al secondo giorno di riposo con 2’36” di ritardo dalla Maglia Rosa. Proprio sulla salita più dura di questo avvio di corsa, il Gran Sasso, Aru è apparso particolarmente in difficoltà. “Non avevo le gambe“, ha commentato sul sito dell’Ansa. “Le ...

Giro d’Italia 2018 - come stanno i favoriti per la vittoria? La condizione di forma dei big : Il Giro d’Italia 2018 arriva al secondo giorno di riposo, dopo una fine settimana sugli Appennini che ha dato le prime vere indicazioni su chi potrà conquistare la Maglia Rosa. La classifica generale, dopo tre arrivi in salita, ha iniziato a delinearsi, tra conferme e soprese. Andiamo quindi ad analizzare la condizione di forma dei favoriti per la vittoria del Giro 101. Il corridore più brillante in salita è stato Simon Yates, che veste ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (15 maggio) : Penne-Gualdo Tadino. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (martedì 15 maggio) si correrà la decima tappa del Giro d’Italia 2018, 239 km da Penne a Gualdo Tadino. Smaltite le fatiche del fine settimana nel giorno di riposo, si riparte con la frazione più lunga di questa edizione. Percorso difficile nella prima parte, visto che si parte subito in salita con l’ascesa di Fonte della Creta, 15 km con una pendenza media del 6% e massima del 12%. Qui ci sarà il terreno per far partire la fuga, ...

Giro d’Italia 2018 - Zoncolan e cronometro di Rovereto. Lì si deciderà la classifica generale : Il protagonista assoluto della seconda settimana e la miglior apertura per la terza: quattordicesima e sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, ovvero l’arrivo sul Monte Zoncolan e i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto, potrebbero risultare determinante ai fini del risultato finale, nonostante i tre arrivi in salita e le difficoltà che presenteranno le tappe dalla numero 17 alla numero 20. In particolare, lo Zoncolan ...

Giro d’Italia 2018 : le salite della seconda settimana. Zoncolan all’orizzonte… : Secondo giorno di riposo al Giro d’Italia 2018: si è conclusa una prima (lunghissima) settimana, che ha visto la Corsa Rosa partire da Israele e poi spostarsi al Sud del Bel Paese. Ora la seconda settimana, che nel mezzo non troverà grandi spunti in chiave classifica generale, ma nel week-end offrirà due tappe davvero durissime e decisive per la conquista della Maglia Rosa. Prima di andare verso le Alpi ci saranno da affrontare tre o ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : l’unica speranza azzurra per il podio. La forma c’è - decisivo lo Zoncolan : Domenico Pozzovivo arriva al secondo giorno di riposo del Giro d’Italia 2018 al quinto posto in classifica, a 57″ dal capoclassifica Simon Yates (ma a soli 25″ dalla seconda posizione): il lucano della Bahrain Merida sta forse disputando, a quasi 36 anni, il miglior GT della sua carriera. Come lui stesso ha rivelato alla vigilia della partenza in Israele, Vincenzo Nibali gli ha donato qualche segreto per rendere al meglio ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Reduci dal giorno di riposo, i corridori tornano in sella per affrontare la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio, la più lunga della Corsa Rosa. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano.Siamo a metà Giro e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : Yates-Dumoulin in pole - Chaves fa paura. Pozzovivo da top5 : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : cresce la coppia Yates-Chaves - Aru e Froome crollano sul Gran Sasso. Tom Dumoulin ancora favorito? : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...