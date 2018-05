Giro d’Italia 2018 | le altre classifiche Elia Viviani conferma la maglia ciclamino

Giro d’Italia 2018 - risultato decima tappa. Succede di tutto : Yates guadagna - Chaves crolla. Mohoric attacca e vince : Tanto spettacolo e una grande sorpresa nella decima tappa del Giro d’Italia 2018, 244 km da Penne a Gualdo Tadino. La frazione più lunga di questa edizione ha visto infatti uscire di classifica il colombiano Esteban Chaves, che si è staccato sulla prima salita ed ha chiuso con oltre 10’ di ritardo al traguardo. Sul traguardo di Gualdo Tadino esulta invece lo sloveno Matej Mohoric, che batte allo sprint il tedesco Nico Denz, anticipando così il ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : Chaves sprofonda! Yates guadagna ancora - Pozzovivo a un passo dal podio! : Simon Yates si conferma in testa alla Classifica generale del Giro d’Italia 2018 anche al termine della decima tappa, quella che ha condotto il gruppo da Penne a Gualdo Tadino. Il britannico ha sprintato al traguardo volante e ha così conquistato tre secondi di abbuono su tutti i rivali, a eccezione di Thibaut Pinot che è transitato alle sue spalle al traguardo volante. Ora il capitano della Mitchelton Scott ha 41” su Tom Dumoulin, ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (16 maggio) : Assisi-Osimo. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (mercoledì 16 maggio) è in programma l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: 156 chilometri da Assisi ad Osimo. Frazione piuttosto complicata quella da disputare tra Umbria e Marche: soprattutto sul finale saranno tanti gli strappi da affrontare, compreso quello conclusivo con pendenze che vanno oltre il 10%. tappa particolare visto anche il passaggio in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi. Potranno ...

Giro d’Italia : cresce l’attesa per le tappe in Emilia Romagna : cresce l’attesa nelle strade dell’Emilia Romagna per l’arrivo della carovana del Giro d’Italia: soddisfatta il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Simonetta Saliera L’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna protagonista del Giro d’Italia. Quest’anno, il Giro d’Italia si tinge d’Europa. Massimo Palolone – LaPresse La rappresentanza in Italia della ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e finisce fuori classifica - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la nuova classifica generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves esce di classifica! Simon Yates sprinta al traguardo volante - prende gli abbuoni e rafforza la maglia rosa : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 (Penne-Gualdo Tadino di ben 244 chilometri) sta regalando grandissime emozioni, non c’è un momento di pausa in una frazione che sulla carta non era così complessa e che invece è letteralmente esplosa. Esteban Chaves, vincitore sull’Etna e secondo in classifica generale, è letteralmente sprofondato ed è attardato di circa quattro minuti a causa di non meglio precisati problemi fisici: uno ...

Giro d’Italia 2018 - Giuseppe Fonzi “indossa” la maglia nera. La grinta e l’orgoglio dell’ultimo in classifica : Giuseppe Fonzi è il grande protagonista al contrario del Giro d’Italia 2018. Se Simon Yates veste con pieno merito la maglia rosa e guarda tutti dall’alto in basso, il marchigiano è invece l’ultimo della classe a quasi due ore dal britannico (1h57:46). Un distacco importante maturato in appena nove tappe da parte dell’uomo della Wilier Triestina – Selle Italia che indossa virtualmente la mitica maglia nera: il ...

