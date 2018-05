Giovanni Malagò presenta la XXI edizione del Memorial Paolo Bottai

Giovanni Malagò esclusivo : 'Le seconde squadre presto saranno realtà' : E comunque non dimentichiamoci che i due migliori giocatori al mondo giocano in Spagna '. Non contano anche le condizioni fiscali che la Spagna ha applicato per le società calcistiche? ' Argomento ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Calcio - Giovanni Malagò : “L’elezione di Gaetano Miccichè in Lega è regolare. Vogliono destabilizzare il sistema” : “L’elezione di Miccichè si è svolta regolarmente. C’è qualcuno che si diverse a lanciare sassi per destabilizzare il sistema“. Con queste parole Giovanni Malagò ha commentato le presunte irregolarità formali nell’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. “Non ho capito di cosa stiamo parlando. Non lo comprendo e non lo capisco, quindi mi è difficile dare un giudizio“, ha dichiarato il ...

Giovanni Malagò : “Chiederò alla UEFA di mettere il Var - Juventus strepitosa col Real Madrid” : L’eliminazione della Juventus in Champions League, maturata a causa del discusso calcio di rigore concesso al Real Madrid e trasformato allo scadere da Cristiano Ronaldo, sta tenendo banco nella giornata odierna. Sull’argomento è intervenuto anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni e della Lega Serie A, in occasione di un evento al Circolo Canottieri Napoli in onore di Carlo De Gaudio: “Posso dire che la Juventus con il Real ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Italia con tre città candidate - grande appeal sui Giochi. Avremo grandi responsabilità sulla scelta finale” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha parlato della dichiarazione di interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Ieri il Cio ha ufficializzato le Nazioni che hanno manifestato il proprio desiderio a proseguire nel processo di candidatura e l’Italia è presente con ben tre città: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo. Il numero 1 dello sport italiano, a margine della presentazione della stagione agonistica di baseball e softball, ...

Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 - il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò : “L’intenzione c’è ma…” : Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti. L’istituzione locale si è dunque ...

Giovanni Malagò : “Per organizzare le Olimpiadi? Manca il governo - attendiamo. La città? Deciderò il Coni” : Giovanni Malagò è tornato sulla possibile organizzazione in Italia delle Olimpiadi Invernali 2026. Il Presidente del Coni ne ha parlato a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno sportivo universitario che si è svolta presso l’Ateneo di Pavia: “Per l’organizzazione di un evento come le Olimpiadi, sono tre i soggetti coinvolti: gli enti locali delle città interessate, il Coni e il governo nazionale. ...

Giovanni Malagò : “Lo sport nelle scuole è la madre di tutte le battaglie. Occorre un piano Marshall” : Per fare crescere lo sport in Italia è fondamentale investire nelle scuole. Fin da bambini, infatti, è necessario praticare un’attività sportiva non soltanto con obiettivi agonistici ma anche semplicemente per mantenersi in forma e condurre uno stile di vita sano. Portare lo sport nei luoghi dove i più piccoli imparano le nozioni basilari che saranno importanti per tutta la vita è decisivo per mantenere l’Italia ai vertici del ...