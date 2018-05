GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO IN BASILICATA VIDEOMIGRAZIONI 18 MAGGIO 30 GIUGNO

GIORNATA MONDIALE della Bicicletta : ecco i migliori tour su 2 ruote per celebrare in vacanza il mezzo ecosostostenibile : Pedalare fa bene, è ecosostenibile ed è espressione di cambiamento. Il 3 giugno 2018 è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita da una risoluzione ONU che invita a festeggiare il mezzo con le 2 ruote, promuovendone l’uso e la consapevolezza. Andare in bici, infatti, consente di fare sport, di osservare meglio ciò che si incontra durante il viaggio, di curare la propria salute fisica e mentale, di risparmiare CO2 evitando di utilizzare ...

Fibriomalgia - GIORNATA MONDIALE : cos'è questa malattia poco conosciuta : Esistono alcune malattie che possiamo definire "fantasma". I pazienti che ne sono affetti si trovano a combattere due battaglie: la prima contro la patologia stessa, la seconda nei confronti dell'ignoranza che genera il pregiudizio. In questo senso diventa fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso opportune campagne informative. In effetti tra le patologie poco conosciute rientra senz'altro la fibromialgia. In questi anni l'Aisf ...

La Diocesi di Perugia celebra la 52esima GIORNATA MONDIALE delle Comunicazioni Sociali : Preoccupazione dei medici per la lesione midollare ← Lavoro Welfare, Damiano: 'Rivalutare i salari per aiutare l'economia' Ospedale di Perugia : Open day Malattie reumatiche autoimmuni per la ...

17 maggio 2018 - GIORNATA MONDIALE contro omo-lesbo-bi-transfobia - Mario Mieli - : Il Teatro Biblioteca Quarticciolo , per la Giornata contro l'omo-bi-transfobia , propone due spettacoli e un incontro/dibattito di approfondimento. alle ore 10.30 Fa'afafine Mi chiamo Alex e sono un ...

LUPUS - LA MALATTIA DI CUI SOFFRE SELENA GOMEZ/ GIORNATA MONDIALE : i personaggi famosi colpiti dalla patologia : Si ricorda oggi in uttto il mondo una delle patologie ancora meno conosciute, ma non per questo meno grave, che solo in Italia colpisce 60mila persone, il LUPUS(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:10:00 GMT)

Lupus - la malattia di cui soffre Selena Gomez/ GIORNATA MONDIALE : i pazienti raccontano la propria lotta : Si ricorda oggi in uttto il mondo una delle patologie ancora meno conosciute, ma non per questo meno grave, che solo in Italia colpisce 60mila persone, il Lupus(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:51:00 GMT)

Ragusa aderisce alla GIORNATA MONDIALE MICI : Per l'occasione il Portale di San Giorgio a Ragusa Ibla si illuminerà di colore viola. L'intento è quello di migliorare la qualità di vita dei malati

Torino resiliente : una rassegna ad alto tasso di sostenibilità per la GIORNATA MONDIALE per l'ambiente : Le attività didattiche svolte nell'ambito delle Settimane della Scienza sono a cura dell'associazione CentroScienza in collaborazione con Edu.Iren, Museo Regionale di Scienze Naturali e ToScience. ...

Fibromialgia - GIORNATA MONDIALE a Taranto : Sarà celebrata a Taranto in piazza Maria Immacolata la Giornata Mondiale della Fibromialgia e Apmar. Sarà installato un gazebo informativo.

A Cornino la 'GIORNATA MONDIALE degli uccelli migratori' : La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli , regala ai visitatori, sabato 12 maggio , a partire dalle 20.15, una serata per scoprire uno degli spettacoli più straordinari della natura: il grande volo degli uccelli migratori. Un appuntamento da non perdere, organizzato dalla Riserva di Cornino in collaborazione con Astore , Associazione di ...

Tumore ovarico - domani è la GIORNATA MONDIALE : scoperta variante genetica che aumenta il rischio di ammalarsi : Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite sopravvive (dati ...

Lupus - cos'è : malattia al femminile invalidante/ Il 10 maggio la GIORNATA MONDIALE : “non conosce limiti” : Lupus, cos'è: malattia al femminile invalidante, colpisce 5 milioni di persone nel mondo ma non ha una cura risolutiva. Il 10 maggio la quindicesima Giornata Mondiale.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:06:00 GMT)

Reumatologia : Lupus eritematoso sistemico : il 10 maggio GIORNATA Mondiale : Il 10 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Lupus, malattia cronica autoimmune. Il Lupus fa parte delle malattie reumatiche. Colpisce le donne

Lupus : malattia invalidante - ricorre il 10 maggio la GIORNATA mondiale : Il 10 di maggio ricorre la giornata mondiale di una malattia invalidante chiamata 'Lupus'. La malattia cronica autoimmune è poco conosciuta, ma nel 2016 la cantante e attrice Selena Gomez rivelò di essere affetta da questo tipo di patologia ed i riflettori sulla problematica si accesero. Lo slogan scelto in onore della quindicesima giornata mondiale del Lupus è il seguente: 'Lupus Knows No Boundaries' cioè il Lupus non conosce confini. Lupus: ...