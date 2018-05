Giornalisti minacciati | incontro con il Prefetto | «Un protocollo per la sicurezza dei

Giornata mondiale della libertà di stampa : Giornalisti uccisi e minacciati : A Roma cerimonia in memoria dei giornalisti uccisi e delle vittime innocenti di mafia. Celebrazioni in tutto il mondo in collaborazione con l'Onu: la principale ad Accra in Ghana. 76 giornalisti in Italia sono stati minacciati solo nel 2018, secondo i dati dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, che monitora quotidianamente le intimidazioni ai cronisti italiani. Il Presidente Mattarella: da giornalisti grande contributo a democrazia

Sicilia - ok all’emendamento per Giornalisti minacciati : 200mila euro per chi è stato danneggiato dalla mafia : Stop ai finanziamenti per l’Istituto superiore di giornalismo, via libera a quelli per i giornalisti minacciati. L’Assemblea regionale Siciliana ha approvato un emendamento di Claudio Fava che sposta 200mila euro previsti in finanziaria per il risanamento dell’Istituto superiore di giornalismo a un fondo per i cronisti che hanno subito minacce e danneggiamenti dalla mafia. “Duecentomila euro non saranno più sprecati per ...