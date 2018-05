Giorgio Napolitano | la frase rubata su Matteo Salvini | ' Se fossi stato in Mattarella | per

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive per il governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni , aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Giorgio Napolitano trasferito in reparto. Medici : "Ottime condizioni" : Giorgio Napolitano trasferito in reparto. Medici : "Ottime condizioni" Dopo l'intervento del 24 aprile scorso, la salute del presidente emerito migliora. L'ospedale: "Decorso regolare" Parole chiave: ...

Giorgio Napolitano - medici : “Il presidente emerito è vigile e continua a migliorare” : Giorgio Napolitano “è perfettamente vigile ”, “ continua a migliorare” tanto che “si inizia a pensare al trasferimento in un reparto di normale degenza”. Lo ha detto Francesco Musumeci, il cardiochirurgo che ha operato l’ex capo dello Stato per un problema all’aorta, durante un punto con i giornalisti nei giardini dell’ospedale San Camillo di Roma, dove il presidente emerito è stato sottoposto a intervento ...

Odio e insulti social contro Giorgio Napolitano/ Video - operato al cuore : nuovo bollettino “piccoli progressi” : Giorgio Napolitano , operato d’urgenza al cuore , Video , come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:08:00 GMT)

Giorgio Napolitano operato al cuore : come sta?/ Video - bollettino : "Ha tempra - ma non facciamo previsioni" : Giorgio Napolitano operato al cuore: come sta? bollettino: "Ha tempra, ma non facciamo previsioni". Ultime notizie di oggi sul presidente emerito.