Giappone - giù i servizi nel mese di marzo : Scendono i servizi in Giappone, nel mese di marzo. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione del -0,3% su base mensile, sotto le stime del consensus , -0,2%, , mentre su base annua si registra un incremento dello 0,8%. I settori che ...

Giappone - paura sulle montagne russe : 64 persone bloccate a testa in giù : Giappone, paura sulle montagne russe: 64 persone bloccate a testa in giù Due carrelli di un’attrazione degli Universal Studio di Osaka sono rimasti fermi a 30 metri di altezza per due ore Continua a leggere

Giappone - sentiment dei consumatori giù ad aprile : Teleborsa, - Peggiora il sentiment dei consumatori Giapponesi nel mese di aprile. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l' indice di ...

Giappone - a marzo giù le vendite al dettaglio : Teleborsa, - Scendono i consumi in Giappone . Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di marzo le vendite al dettaglio sono scese su ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : tutti gli incontri. Doppia sfida Giappone-Italia : World Rugby ha comunicato l’elenco completo dei 26 Test Match del mese di giugno 2018, cui si andranno ad aggiungere le due sfide di accesso ai Mondiali del 2019 tra Samoa e la seconda classificata nel raggruppamento di qualificazione europeo. Per l’Italia Doppia sfida il 9 ed il 16 contro il Giappone, oltre ad un incontro non ufficiale, il 2 contro gli Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. Di seguito ...

Alfa Romeo - una Disco Volante (e una Giulia Quadrifoglio) in mostra in Giappone – FOTO : Alfa Romeo continua ad essere sinonimo di design e coinvolgere appassionati in ogni parte del mondo. Ecco perché la casa del Biscione parteciperà al prossimo concorso d’eleganza che si terrà dal 29 marzo al 3 aprile al Castello Nijo di Kyoto, in Giappone, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. E lo farà presentando due pezzi di storia, uno appartenente al passato e uno al presente. Il ...

Giappone : a febbraio export +1 - 8% - import +16 - 5% - giù surplus : Roma, 19 mar. (AdnKronos/dpa) – Crescono più del previsto le esportazioni e importazioni Giapponesi a febbraio. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dal ministero delle Finanze, il valore dell’export del Sol Levante ha mostrato un aumento dell’1,8% su base annua, rispetto al previsto incremento dell’1,4%. Le importazioni registrato un balzo del 16,5% a fronte di una stima del 16%. Conseguentemente, il surplus ...

