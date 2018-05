GF | utenti e sponsor contro Arriva l’esposto del Codacons

utenti e sponsor in fuga dal Grande Fratello : Quest’anno il Grande Fratello, giunto alla quindicesima edizione, verrà ricordato non tanto per gli amorazzi tra i coinquilini o qualche nudità ripresa dalle telecamere, bensì dai continui atti di bullismo, pesanti insulti e addirittura risse tra gli uomini e le donne che abitano la casa. I vari dettagli li potete trovare in giro in rete, perché non è di questo che in realtà vogliamo parlare, bensì degli effetti che tutto ciò ha provocato ...