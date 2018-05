GF sotto scacco | chiesto l' oscuramento | Rischia di compromettere sviluppo psichico

Piazza Affari sotto scacco. Spread in rally : affondano le banche : La forte incertezza politica mette le ali allo Spread BTP-Bund che vola di oltre il 7% al di sopra dei 131 punti base. Tanto basta per scatenare un'ondata di vendite sui bancari con Bper Banca e ...

Piazza Affari sotto scacco. Spread in rally : affondano le banche : La forte incertezza politica mette le ali allo Spread BTP-Bund che vola di oltre il 7% al di sopra dei 131 punti base.

Milano : Palmeri (Epi) - città sotto scacco per manifestazioni inciviltà : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell’ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a partire di più deboli”. Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere liberale e capogruppo di Energie per l’Italia in ...

STM resta sotto scacco : timori sul 2° trimestre. Analisti cauti : Quest'ultima mossa riflette una revisione delle stime sul gruppo, dopo che ieri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il maggior produttore conto terzi al mondo di semiconduttori, ha riportato ...

Bordoni : Roma sotto scacco degli abusivi. Raggi deve intervenire : Roma – Di seguito la nota del capogruppo al Campidoglio di FI e componente della Commissione commercio capitolino, Davide Bordoni. “Questa mattina ho eseguito personalmente un sopralluogo nel centro di Roma per verificare lo stato di degrado, che persiste vicino ai monumenti e nelle piazze storiche. Fontana di Trevi, via delle Muratte e tutto il centro sono invasi dagli abusivi. In ogni metro quadrato c’e’ qualcuno che ...

Pd sotto scacco di Matteo Renzi Si va avanti con l'Aventino La verità sul rinvio dell'assemblea : Era attesissima l'assemblea del 21 aprile, quella in cui si prospettava lo showdown, il redde rationem, la resa dei conti fra antiRenziani e Renziani doc. Ma per volere di questi ultimi Segui su affaritaliani.it

Berlusconi irride Di Maio e tiene sotto scacco il leader Lega : ROMA Ha il quarto partito per consistenza. È arrivato alle elezioni dietro la Lega, ma il peso politico di Silvio Berlusconi va oltre il 14% ottenuto il 4 marzo. Lo si è visto ieri quando il Cavaliere,...

Scuola - necessario sbloccare 100mila posti liberi tenuti sotto scacco : La settimana che si è aperta servirà a capire se il Ministero dell'Istruzione vuole cambiare registro sugli organici dei lavoratori della Scuola: sul tema, infatti, per domani, 27 marzo, sono stati ...