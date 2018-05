GF | gli sponsor in fuga per Luigi Favoloso? | «Lo vogliono fuori dal programma»

Cristiano Malgioglio - crisi Gf fra bullismo e sponsor in fuga : «Non so cosa accadrà - peccato non possa bere l'acqua minerale…» : ROMA - Nella quindicesima edizione del Grande Fratello targata Barbara d'Urso non sono mancate le polemiche fin dalla prima puntata. Gran parte dei reclusi della casa infatti si è già distinto per ...

Gf 15 - Cristiano Malgioglio sull'abbandono degli sponsor : Le polemiche sul Grande Fratello 2018 continuano, soprattutto per quanto riguarda l'abbandono da parte di alcuni sponsor che hanno deciso di interrompere la collaborazione con il reality. Cristiano Malgioglio, uno degli opinionisti della trasmissione, ha pubblicato un post a riguardo sul suo profilo Instagram, con il suo solito piglio caustico. Ho letto di tutto questa settimana ma proprio di tutto di questo @grandefratellotv dove sono ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor : 'Vogliamo Luigi Favoloso fuori dalla casa' : Se molti sponsor si sono già ritirati dalla casa del Grande Fratello , altri - pur dissociandosi dagli eventi violenti avvenuti nella casa - attendono che siano presi seri provvedimenti prima di ...

Cristiano Malgioglio/ Frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio prende le difese del Grande Fratello 15, il reality non è costruito. L'opinionista non nasconde la sua antipatia per Luigi Favoloso.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:45:00 GMT)

Cristiano Malgioglio ‘beffa’ gli sponsor che hanno lasciato il GF 15 : Cristiano Malgioglio sui social: “Non posso più bere l’acqua del Grande Fratello” A poche ore dalla quinta puntata del GF 15, in onda questa sera in prima serata su Canale 5 con Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio ha ironizzato sui social sul tanto ‘rumore’ che gira attorno al reality abbandonato dagli sponsor. L’opinionista della quindicesima edizione della casa più spiata d’Italia ha salutato ...

Il paradosso del Grande Fratello : gli sponsor fuggono - ma gli ascolti crescono - e tutti ne parlano - : Il Codacons l'ha definito 'Circo degli orrori' chiedendone la chiusura immediata, il Moige ha lanciato un appello per porre fine 'a questo tristissimo spettacolo', gli sponsor sono fuggiti a gambe ...

BOOM! Grande Fratello : altro che il pubblico - sono gli sponsor a chiedere la ‘testa’ di Luigi Favoloso : Luigi Favoloso - Grande Fratello 2018 C’è un problema Favoloso al Grande Fratello 2018. Se alcuni sponsor hanno già abbandonato il programma, ritirando i propri prodotti dalla casa del GF, ce n’è qualcuno che -pur continuando la propria collaborazione- si è preventivamente dissociato in attesa di provvedimenti. I provvedimenti tanto attesi sarebbero in realtà uno: l’allontanamento di Luigi, ritenuto uno dei principali ...

GF 2018 - Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor : le sue parole : Cristiano Malgioglio commenta l’ultima polemica del GF 2018: “Peccato non possa bere l’acqua dello sponsor” Dopo le ultime polemiche Cristiano Malgioglio, uno dei personaggi-chiave di Grande Fratello 2018, commenta così la vicenda del “ritiro” delle sponsorizzazioni dal programma di Canale5. L’opinionista della trasmissione lo fa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Peccato – ...

Al Grande Fratello - super trash - vanno in onda nudità - volgarità - bullismo : gli spettatori apprezzano - gli sponsor no. E sono grane per ... : Il Grande Fratello più trash degli ultimi anni, targato Barbara D'Urso , nelle vesti di conduttrice e autrice del programma, , è come se fosse sul crinale di una montagna. Basta pochissimo per pendere ...

GF - Malgioglio rompe il silenzio dopo l'addio degli sponsor : cosa accadrà stasera : Se fino ad oggi da parte del Grande Fratello non era arrivato alcun commento ufficiale circa la diaspora degli sponsor dal programma, a rompere il silenzio ci pensa oggi Cristiano Malgioglio, irriverente opinionista...

Salento - partite di calcio truccate dal clan ed estorsioni agli sponsor : arrestati Luciano e Pasquale Coluccia : Padre e figlio, elementi di spicco del clan di Galatina, erano proprietari della squadra di calcio della città che avrebbero gestito con metodi mafiosi: si...

Grande Fratello - fuga degli sponsor : Mediaset corre ai ripari? - : Il GF 15 è nei guai per le continue proteste provenienti dal mondo esterno. Intanto, Mediaset non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale che chiarisca la sua posizione in merito alle ...

Grande Fratello - fuga degli sponsor : Mediaset corre ai ripari? : GF 15: chiusura anticipata per il reality di Barbara d’Urso? Il Grande Fratello doveva essere la Grande occasione di Barbara d’Urso per ritornare in prima serata, dopo gli ascolti record collezionati nel pomeriggio. Purtroppo sembrerebbe non essere tutto così bello come si era previsto. Dopo l’episodio di bullismo che ha visto protagonista la concorrente Aida Nizar, le cose per il programma non sembrano mettersi affatto bene. ...

Bufera sul Grande Fratello 2018 : dopo l’addio degli sponsor arriva l’esposto del Codacons all’Agcom : Scoppia la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. dopo il caso Baye Dame, immolato sulla Patria in prima serata per rispetto alle donne e contro la violenza, scoppia quello Luigi Favoloso. Il fidanzato, ormai ex, di Nina Moric, continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa mettendo in piedi le liti peggiori e facendo venire fuori il peggio dei concorrenti e questo sta creando un vero e ...