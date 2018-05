GF 2018 | Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor | le sue parole

Cristiano Malgioglio/ L'opinionista difende il reality (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio prende le difese del Grande Fratello 15, il reality non è costruito. L'opinionista non nasconde la sua antipatia per Luigi Favoloso.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:37:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 13 maggio 2018 – Milly Carlucci - Malgioglio - Marini - Sorrentino e Bennato tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventinovesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 13 maggio 2018 – Milly Carlucci, Malgioglio, Marini, ...

Grande Fratello 2018/ Aida Nizar pronta a tornare? Malgioglio sbotta : Il peggio deve ancora arrivare : Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio attacca ancora Aida Nizar e avverte il pubblico: "È davvero pronta a tutto, il peggio deve ancora arrivare". Dagli atti di bullismo agli errori della produzione, Barbara D'Urso continua ad essere nel mirino delle critiche e delle segnalazioni di Striscia La Notizia. Critiche nate soprattutto per il "caso" Aida Nizar che Cristiano Malgioglio non ritiene essere così vittima come tutti credono.

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio : "Aida? Le vere star sono altre" E a Bobby Solo... : Prosegue, a distanza, il duello tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello 15. In un'intervista, rilasciata al settimanale Nuovo (forse prima della riappacificazione in diretta tv), il cantautore ha fatto un ritratto esaustivo della sua ormai ex rivale, a cui ha offerto addirittura di prendere parte al suo prossimo videoclip musicale in qualità di protagonista: E' una ...

Paco Clavel - chi é?/ Aida Nazar a Cristiano Malgioglio : "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018) : Paco Clavel, chi é? Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018). Il cantante italiano è stato paragonato al collega spagnolo da parte dell’eliminata dal Gf(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:54:00 GMT)

Luigi Mario Favoloso / Simona Izzo e Malgioglio furiosi : "Impara a parlare!" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:54:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Aida Nizar e l'attacco a Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio, il paroliere sembra pronto a litigare con Aida Nizar dopo che questa avrebbe detto come l'uomo non sia veramente molto famoso. Cosa accadrà? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:40:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ "Al Grande Fratello 2018 ho visto cose raccapriccianti. E sulla mia sessualità..." : Cristiano Malgioglio, ai microfonii di Spy, parla della squalifica di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello 2018 e rivela dettagli inediti sulla sua vita privata.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:16:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Furioso con Baye Dame : "Una delle pagine più brutte della tv" (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio chiederà che vengano presi provvedimenti contro Baye Dame? L'opinionista contro l'eccessiva aggressività del concorrente del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:05:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Malgioglio furioso con i concorrenti : “Mi hanno fatto venire i brividi - hanno una doppia personalità : Cristiano Malgioglio non ci sta. Anche il ciuffo biondo più famoso dello showbiz non accetta le offese, gli atteggiamenti aggressivi e le intimidazioni verbali messe in atto nell’ultima settimana nei confronti dell’ultima arrivata nella Casa del Grande Fratello 15, Aida Nizar. “Voglio difendere Barbara d’Urso, che per anni si è battuta contro la violenza sulle donne e ha sempre dimostrato di stare dalla parte dei più deboli. ...

