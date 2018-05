GF 15 | Veronica Satti fa la finta vittima? Le accuse alla figlia di Bobby Solo

Veronica Satti / La figlia di Bobby Solo in rotta con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo piomba nello sconforto ed è sempre più in rotta con Luigi Favoloso. Cosa sta accadendo tra i due che sembravano molto amici? (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:55:00 GMT)

Grande Fratello - Satti-Favoloso : il crollo. Veronica si è fidata - poi ha scoperto la verità su Luigi : Sembrava che al Grande Fratello tra una litigata, un bacio e qualche doccia trash fosse nato un sentimento sincero: l’amicizia. Ma le cose tra Veronica Satti e Luigi favoloso si sono messe male. A quanto sembra la figlia di Bobby Solo ha preso molto male un comportamento dell’ex di Nina Moric. In particolare, non avrebbe preso bene il fatto che l’imprenditore abbia prima nominato Mariana e poi tentato in tutti i modi di ...

Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo non convince il pubblico (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti ha stretto amicizia con la romana Lucia Orlando nella casa del Grande Fratello 15. La figlia di Bobby Solo, però, non sembra riuscire a emergere nel reality. Veronica Satti ha trovato una nuova concorrente del Grande Fratello 2018 con cui trascorrere la maggior parte del suo tempo. Messe da parte le lacrime per il rapporto infelice con il padre Bobby Solo, la ragazza ha deciso di prendere le distanze da Matteo Gentili e di ...

GF 2018 - Veronica Satti ha bestemmiato? : Veronica Satti ha bestemmiato al Grande Fratello 2018 e verrà squalificata? La caccia alla bestemmia si è rinnovata anche in questa 15esima edizione del reality show, sui social basta un tweet di qualcuno che crede di aver vagamente sentito una bestemmia che subito la notizia si diffonde a macchia d'olio e diventano più di uno le persone che dicono di averla sentita. Nel caso in cui fosse vero, ben vengano gli spettatori e i commentatori del ...

“Squalificata!”. Gf : il verdetto di Barbara D’Urso. Veronica Satti accusata di aver bestemmiato è stata messa sotto inchiesta. Ora arriva la soluzione finale : “Abbiamo sentito tutto” : Da alcuni giorni non si parla d’altro che della nuova possibile espulsione per Veronica Satti rea di aver bestemmiato. La figlia di Bobby Solo è entrata nel turbine della polemica per avere presumibilmente detto una bestemmia, correndo il rischio di essere la seconda concorrente a tornare a casa, dopo quanto accaduto con Baye Dame lunedì scorso. Tuttavia, la produzione del Grande Fratello ha fatto il possibile per far rientrare ...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti ha bestemmiato? Barbara d'Urso smentisce (video) : UPDATE 14:34: Barbara d'Urso durante Domenica Live ha parlato della presunta bestemmia di Veronica Satti, che sarebbe stata pronunciata nella notte tra il 2 ed il 3 maggio nella casa, precisando che la concorrente non ha bestemmiato, quindi smentendo il fatto: Volevo fare una precisazione, ho letto molte persone che riportavano una bestemmia di Veronica. Posso dirvi che il Grande Fratello, quindi tutti gli autori e tutti i tecnici si sono ...

GF15 - Veronica Satti rischia l'eliminazione immediata : il motivo Video : Nel corso delle ultime ore sono spopolate online delle nuove indiscrezioni concernenti la casa del 'Grande Fratello 15', che vedono la figlia di Roberto Satti, Veronica, rischiare la squalifica immediata dal gioco del reality-show più amato dal grande pubblico italiano. La terza puntata del 'Grande Fratello 15' e le nomination punitive: gli highlights della nuova diretta Lo scorso lunedì, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l'attesa ...

Grande Fratello - Veronica Satti a rischio espulsione : ha bestemmiato? : Veronica Satti a rischio squalifica all'interno della Casa del Grande Fratello dopo che alcuni utenti hanno segnalato di aver udito una bestemmia. Giovedì durante una delle dirette, la figlia di Bobby ...

