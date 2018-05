Germania - previsioni ancora deboli per l'economia tedesca : Non migliorano le aspettative di crescita del l'economia tedesca . A maggio, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment del l'economia nei prossimi mesi, resta a -8,2 punti come nel mese di marzo . Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta anche lievemente al di sotto delle attese degli ...

Rapporto di previsioni rileva forte calo dell'indice di fiducia economica della Germania : Il 20 marzo, il Centro di ricerca per l'economia europea che ha sede alla città di Mannheim della Germania ha reso noto un Rapporto di previsioni sulla situazione economica , in cui si legge che l'indice di fiducia economica della Germania ...

Previsioni Meteo - il “Burian Bis” congela l’Europa : nel weekend -25°C dalla Germania al Regno Unito - l’Italia resta a guardare : Per la primavera bisognerà ancora attendere nel cuore dell’Europa. Una nuova discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà sull’Europa centrale, con Germania, Regno Unito e Danimarca tra i Paesi più colpiti. In Germania il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede ghiaccio e neve in alcune aree. Il Burian in arrivo da nord-est abbasserà notevolmente le temperature a partire da domani, venerdì 16 marzo. L’ondata di gelo colpirà ...