Germania | Loew rinnova fino al 2022 Anche Neuer tra i pre convocati per il Mondiale

Germania - Loew confermato alla guida della nazionale fino al 2022 : Joachim Loew è stato confermato alla guida della nazionale di calcio della Germania fino al 2022. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca (Dfb) su Twitter. Loew siede sulla panchina della Germania dal 2006 ed ha vinto il mondiale in Brasile nel 2014, titolo che difenderà a partire dal prossimo 14 giugno in Russia. (AdnKronos) L'articolo Germania, Loew confermato alla guida della nazionale fino al 2022 sembra essere il primo su CalcioWeb.

