Germania | indice Zew fiducia economia maggio stabile | in linea con

Germania : indice Zew stabile a -8 - 2 punti a maggio - incertezza deriva da recenti eventi politici : E' rimasto stabile a quota -8,2 punti l'indice tedesco Zew di maggio, in linea con le attese degli analisti. "Gli effetti dei dati positivi sulle esportazioni e sulla produzione tedesca di marzo sono ...

Germania - indice Ifo fiducia imprese aprile scende a 102 - 1 - sotto... : La fiducia delle imprese tedesche ha registrato il quinto deterioramento consecutivo ad aprile, ulteriore segnale che la maggiore economia europea sta perdendo un po' di slancio.

Germania - l'indice ZEW crolla e sconta effetti protezionismo e Siria : Peggiorano notevolmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. Ad aprile, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, scende a -8,2 punti da

Germania - indice IFO in calo come da attese : Teleborsa, - In peggioramento le condizioni economiche in Germania , segnalate dall'indice IFO di marzo . Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo indicatore si è attestato a 114,7 punti ...

Rapporto di previsioni rileva forte calo dell'indice di fiducia economica della Germania : Il 20 marzo, il Centro di ricerca per l'economia europea che ha sede alla città di Mannheim della Germania ha reso noto un Rapporto di previsioni sulla situazione economica, in cui si legge che l'indice di fiducia economica della Germania ...

Germania - le minacce protezionistiche degli USA colpiscono l'indice Zew : Peggiorano notevolmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A marzo, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, scende a 5,1 punti dal 17,8