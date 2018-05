Germania | Goetze ed Emre Can fuori da prelista Mondiali

Mondiali - Goetze e Emre Can fuori dalla prelista della Germania : Ventisette giocatori per il Mondiale di Russia, e tra i preconvocati della Germania campione del mondo non c'è Mario Goetze, l'eroe del Mondiale conquistato quattro anni fa in Brasile. Il ct tedesco Joachim Loew ha diffuso la lista in preparazione del Mondiale, che dovrà essere scremata di altri ...