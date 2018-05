Genova Prà | nascondeva stupefacente in casa in cambio di un affitto scontato Nei guai 2

Genova - 14enne drogata e stuprata per tre volte da suo padre : l’uomo condannato a 12 anni : La vicenda era stata scoperta dopo che la vittima, una ragazzina di 14 anni, si era confidata con la nonna. Secondo il pm gli episodi di abuso furono tre, commessi in due giorni.Continua a leggere

Liguria - prosegue “l’assalto” dei turisti : mattinata di code in autostrada e in Sopraelevata a Genova | : Lunghi tempi di percorrenza sul tracciato regionale, a causa del forte afflusso di veicoli diretti nelle località delle riviere e nel capoluogo ligure

“C’è qualcosa nell’insalata”. L’orribile scoperta di una coppia a Genova. Seduti a pranzo - notano qualcosa di strano nella busta appena comprata. Una storia horror finita in ospedale : Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i denti qualcosa di salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, ...

Vte Genova - camionista travolto dal tir/ Pra’ - incidente al porto : traffico in tilt e scalo chiuso fino a sera : incidente mortale al Vte di Pra', porto di Genova: ultime notizie, morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. traffico in tilt su tutta la città, scalo chiuso per sciopero(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Vte Pra' - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto delle info.

Vte Pra’ - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto informazioni ad un collega ed è rimasto travolto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Casellati a Genova - pranzo con Toti e l'arrivo al Carlo Felice : Giornata genovese per la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al Teatro ...

Ho provato il Frecciarossa Genova-Venezia e ho sperato che i cinesi comprassero FS : Ci sarà un motivo per cui gli italiani stanno al quarantottesimo posto nella classifica della felicità? Un’idea io ce l’ho e anche per verificarla ho voluto provare il nuovo Frecciarossa Genova-Venezia: una delle ragioni, dicono, per essere ottimisti sul futuro. Genova, si sa, è lontana da tutto, specie da Milano: ci vogliono quasi due ore ad andare e altrettante a tornare, con l’Intercity. Così, per tacitare i pendolari, da sempre sul piede di ...