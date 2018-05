Genoa | un nodo da risolvere | due vecchie conoscenze potrebbero tornare

Blastingnews

(Di martedì 15 maggio 2018) È uno dei nodi principali daVIDEO, Mattia Perin è ancora incerto sul suo futuro. Il portiere delè ambito dalle grandi del calcio italiano e questa volta potrebbe lasciare davvero la lanterna per giocarsi qualcosa di importante. Nel pieno della sua carriera, il numero uno rossoblu desidera misurarsi in competizioni di primissimo livello come la Champions League. Ilspera nell'asta per Perin Ilaspetta offerte concrete per l'estremo difensore di Latina, che ha promesso di lasciare il club solo per una proposta davvero irrinunciabile. Napoli e Juventus sono interessate a lui, le distanze sono sulle valutazioni del cartellino del giocatore. Enrico Preziosi spera che si scateni un'asta, d'altra parte i conti della societa' continuano ad aver bisogno di liquidita', nonostante la situazione sia notevolmente migliorata rispetto al passato. L'ultima ...