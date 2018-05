Genetica | nuovo strumento svela il colore di occhi | capelli e pelle dalle tracce di Dna

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Una nuova arma in mano alla polizia scientifica, in grado dire ildidi uno sconosciuto a partire da un campione di Dna. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Iupui (Indiana University-Purdue University Indanapolis, Usa) e dell’Erasmus MC University Medical Centre di Rotterdam (Paesi Bassi), ha sviluppato questoin grado di prevedere con precisione nuove informazioni dal materiale biologico trovato sulla scena del crimine o ottenuto da resti archeologici. E di tracciare una sorta di identikit del soggetto sconosciuto. Loè progettato per essere utilizzato quando il profilo del Dna forense standard non si rivela utile, perché non esiste un Dna di riferimento con cui confrontare il campione. Il sistema HIrisPlex-S è in grado di predire simultaneamente ildegli, deie della...