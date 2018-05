Gaza | Israele uccide 61 palestinesi sulla Striscia Usa | “morti sono colpa di Hamas”

Dopo Gaza - la Turchia espelle l'ambasciatore di Israele : La Turchia ha espulso l'ambasciatore di Israele. Un'escalation diplomatica Dopo i 60 morti al confine tra Israele e Gaza a seguito delle proteste per

Gaza : media - Turchia espelle l'ambasciatore d'Israele :

Palestinesi uccisi a Gaza. Cosa succede con Israele : È di 60 morti e oltre 2000 feriti l’ultimo bilancio degli scontri tra manifestanti Palestinesi e forze di sicurezza israeliane lungo la Striscia di Gaza e in Cisgiordania. La protesta è divampata ieri nel giorno dell’inaugurazione dell’ambasciata americana a Gerusalemme quale “capitale d’Israele”. Il premier israeliano Netanyahu ha detto che le forze di sicurezza hanno agito in autodifesa a protezione dei ...

Israele - massacro a Gaza : oltre 50 morti - migliaia di feriti : Gli scontri sono stati condannati da quasi tutta la comunità internazionale: mondo arabo, Onu e Ue. Said Abou Ali, segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la questione ...

Gaza - Erdogan : 'Da Israele terrorismo di Stato e genocidio' : Il presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan, ha accusato Israele di "terrorismo di Stato" e di "genocidio" a seguito dell'uccisione di almeno 55 palestinesi da parte dei soldati israeliani nelle ...

Festa in Israele - carneficina a Gaza : Una Festa per gli Israeliani. Una catastrofe per i Palestinesi. Festa e catastrofe insanguinate, nel giorno dell'"Intifada dell'ambasciata". Si muore a Gaza, mentre in una Gerusalemme iper blindata si inaugura l'"Ambasciata della discordia". Le previsioni della vigilia si sono tristemente avverate: morti e feriti hanno scandito il settantesimo anniversario della fondazione dello Stato d'Israele. Sentimenti opposti, impastati di rabbia e di ...